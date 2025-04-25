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В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025
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02:41 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013307315.html
В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме
В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025
В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме
Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:41:00+03:00
2025-04-25T02:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Он оторван от реальности. Своими требованиями он подставляет Трампа. Я просто думаю, какое же это сумасшествие, когда парень на самом дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления дает такие дерзкие комментарии", — сказал он в ответ на слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым российским.При этом, продолжил отставной подполковник, отвергая любые мирные инициативы, Зеленский никогда не предлагает альтернативные варианты, кроме тех, которые не имеют ничего общего с реальным положением его страны."Он хочет сохранить все территории, хочет, чтобы Россия ушла, не хочет никаких ограничений для своего правительства и вооруженных сил, а еще хочет оставить дверь для НАТО открытой. Это нереалистично", — резюмировал Дэвис.В среду американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дэниел дэвис
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис
В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме

Подполковник Дэвис: Зеленский подставляет Трампа невыполнимыми требованиями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Он оторван от реальности. Своими требованиями он подставляет Трампа. Я просто думаю, какое же это сумасшествие, когда парень на самом дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления дает такие дерзкие комментарии", — сказал он в ответ на слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым российским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе
Вчера, 10:37
При этом, продолжил отставной подполковник, отвергая любые мирные инициативы, Зеленский никогда не предлагает альтернативные варианты, кроме тех, которые не имеют ничего общего с реальным положением его страны.
«
"Он хочет сохранить все территории, хочет, чтобы Россия ушла, не хочет никаких ограничений для своего правительства и вооруженных сил, а еще хочет оставить дверь для НАТО открытой. Это нереалистично", — резюмировал Дэвис.
В среду американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
22 апреля, 16:28
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДэниел Дэвис
 
 
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