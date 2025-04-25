В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме
Подполковник Дэвис: Зеленский подставляет Трампа невыполнимыми требованиями
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Он оторван от реальности. Своими требованиями он подставляет Трампа. Я просто думаю, какое же это сумасшествие, когда парень на самом дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления дает такие дерзкие комментарии", — сказал он в ответ на слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым российским.
При этом, продолжил отставной подполковник, отвергая любые мирные инициативы, Зеленский никогда не предлагает альтернативные варианты, кроме тех, которые не имеют ничего общего с реальным положением его страны.
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"Он хочет сохранить все территории, хочет, чтобы Россия ушла, не хочет никаких ограничений для своего правительства и вооруженных сил, а еще хочет оставить дверь для НАТО открытой. Это нереалистично", — резюмировал Дэвис.
В среду американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.