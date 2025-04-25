https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013307315.html

В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме

В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025

В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме

Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:41:00+03:00

2025-04-25T02:41:00+03:00

2025-04-25T02:41:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

дэниел дэвис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008829339_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca8194cba5b453c99e52dda960979947.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план американского лидера, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Он оторван от реальности. Своими требованиями он подставляет Трампа. Я просто думаю, какое же это сумасшествие, когда парень на самом дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления дает такие дерзкие комментарии", — сказал он в ответ на слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым российским.При этом, продолжил отставной подполковник, отвергая любые мирные инициативы, Зеленский никогда не предлагает альтернативные варианты, кроме тех, которые не имеют ничего общего с реальным положением его страны."Он хочет сохранить все территории, хочет, чтобы Россия ушла, не хочет никаких ограничений для своего правительства и вооруженных сил, а еще хочет оставить дверь для НАТО открытой. Это нереалистично", — резюмировал Дэвис.В среду американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дэниел дэвис