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Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zakharova-2013522956.html
Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского
Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025
Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского
"Дипломатия" Владимира Зеленского по отношению к Крыму - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:46:00+03:00
2025-04-25T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мария захарова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Дипломатия" Владимира Зеленского по отношению к Крыму - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя ответ главы киевского режима президенту США Дональду Трампу. Трамп ранее в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также выразил мнение, что и "Зеленский понимает это, и все понимают". "Зеленский, отвечая Трампу, заявил, что Крым "можно вернуть" путём дипломатии и санкций... "Дипломатия" Зеленского - это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. "Крымская дипломатия Зеленского" - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса", - написала Захарова. Она добавила, что Зеленский пытается обмануть и Трампа. "То обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК - наврал, то обещал держаться пасхального перемирия - наврал, то рассказывал про "удары по мирным украинским городам" - наврал", - заключила Захарова. Во вторник газета Washington Post написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что власти в Вашингтоне пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html
https://ria.ru/20250425/evropa-2013514201.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского

Захарова назвала крымскую дипломатию Зеленского террором против всего и вся

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Дипломатия" Владимира Зеленского по отношению к Крыму - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя ответ главы киевского режима президенту США Дональду Трампу.
Трамп ранее в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также выразил мнение, что и "Зеленский понимает это, и все понимают".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия
Вчера, 22:14
"Зеленский, отвечая Трампу, заявил, что Крым "можно вернуть" путём дипломатии и санкций... "Дипломатия" Зеленского - это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. "Крымская дипломатия Зеленского" - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса", - написала Захарова.
Она добавила, что Зеленский пытается обмануть и Трампа.
"То обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК - наврал, то обещал держаться пасхального перемирия - наврал, то рассказывал про "удары по мирным украинским городам" - наврал", - заключила Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Европа призвала Зеленского отказаться от территорий, пишет WP
Вчера, 21:02
Во вторник газета Washington Post написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что власти в Вашингтоне пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
Вчера, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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