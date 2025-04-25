Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского
Захарова назвала крымскую дипломатию Зеленского террором против всего и вся
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Дипломатия" Владимира Зеленского по отношению к Крыму - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя ответ главы киевского режима президенту США Дональду Трампу.
"Зеленский, отвечая Трампу, заявил, что Крым "можно вернуть" путём дипломатии и санкций... "Дипломатия" Зеленского - это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. "Крымская дипломатия Зеленского" - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса", - написала Захарова.
Она добавила, что Зеленский пытается обмануть и Трампа.
"То обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК - наврал, то обещал держаться пасхального перемирия - наврал, то рассказывал про "удары по мирным украинским городам" - наврал", - заключила Захарова.
Во вторник газета Washington Post написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что власти в Вашингтоне пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".