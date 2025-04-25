https://ria.ru/20250425/zakharova-2013522956.html

Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского

Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025

Захарова высказалась о "крымской дипломатии" Зеленского

"Дипломатия" Владимира Зеленского по отношению к Крыму - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:46:00+03:00

2025-04-25T22:46:00+03:00

2025-04-25T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Дипломатия" Владимира Зеленского по отношению к Крыму - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя ответ главы киевского режима президенту США Дональду Трампу. Трамп ранее в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также выразил мнение, что и "Зеленский понимает это, и все понимают". "Зеленский, отвечая Трампу, заявил, что Крым "можно вернуть" путём дипломатии и санкций... "Дипломатия" Зеленского - это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. "Крымская дипломатия Зеленского" - это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса", - написала Захарова. Она добавила, что Зеленский пытается обмануть и Трампа. "То обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК - наврал, то обещал держаться пасхального перемирия - наврал, то рассказывал про "удары по мирным украинским городам" - наврал", - заключила Захарова. Во вторник газета Washington Post написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что власти в Вашингтоне пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html

https://ria.ru/20250425/evropa-2013514201.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)