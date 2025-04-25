https://ria.ru/20250425/zakharova-2013412857.html

Захарова рассказала о реакции России на возможный выход США из переговоров

Захарова рассказала о реакции России на возможный выход США из переговоров - РИА Новости, 25.04.2025

Захарова рассказала о реакции России на возможный выход США из переговоров

Россия защищает своих людей и свою страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как Москва отреагирует на возможный выход РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россия защищает своих людей и свою страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как Москва отреагирует на возможный выход США из процесса украинского урегулирования в случае отсутствия прогресса по этому вопросу. “На что? (Отреагировать - ред.) Мы делаем нашу работу, мы защищаем наших людей, мы защищаем нашу страну и вообще-то мы защищаем мир от неонацизма. Я надеюсь, однажды вы это поймете”, - сказала она, отвечая на вопрос западного журналиста.

https://ria.ru/20250327/zaharova-2007671187.html

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