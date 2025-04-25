https://ria.ru/20250425/zaderzhanie-2013329668.html
ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные
ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные - РИА Новости, 25.04.2025
ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные
Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:46:00+03:00
2025-04-25T09:46:00+03:00
2025-04-25T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи.Отмечается, что взамен спецслужбы Украины пообещали гражданину Румынии, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в формирование ВСУ для участия в боевых действиях против России."Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - добавляется в релизе.
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Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО
Задержанный гражданин Румынии, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Он рассказал, что увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, отметил место на карте и отправил куратору из украинской разведки по имени Владимир.
2025-04-25T09:46
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румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, сочи, вооруженные силы украины, безопасность
Румыния, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Сочи, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные
ФСБ задержала гражданина Румынии, собиравшего данные о дислокации средств ПВО