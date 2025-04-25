https://ria.ru/20250425/zaderzhanie-2013329668.html

ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные

ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные - РИА Новости, 25.04.2025

ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные

Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:46:00+03:00

2025-04-25T09:46:00+03:00

2025-04-25T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи.Отмечается, что взамен спецслужбы Украины пообещали гражданину Румынии, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в формирование ВСУ для участия в боевых действиях против России."Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20250421/fsb-2012456127.html

https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html

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Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО Задержанный гражданин Румынии, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Он рассказал, что увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, отметил место на карте и отправил куратору из украинской разведки по имени Владимир. 2025-04-25T09:46 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, сочи, вооруженные силы украины, безопасность