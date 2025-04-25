https://ria.ru/20250425/vsu-2013518526.html

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области - РИА Новости, 25.04.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области

Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:46:00+03:00

2025-04-25T21:46:00+03:00

2025-04-25T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона - повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие", - написал губернатор. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово. "В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка - Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия