https://ria.ru/20250425/vsu-2013518526.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области - РИА Новости, 25.04.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области
Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:46:00+03:00
2025-04-25T21:46:00+03:00
2025-04-25T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона - повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие", - написал губернатор. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово. "В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка - Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области
Гладков: ВСУ атаковали семь белгородских населенных пунктов, никто не пострадал