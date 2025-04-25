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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/vsu-2013518526.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области - РИА Новости, 25.04.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области
Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:46:00+03:00
2025-04-25T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона - повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие", - написал губернатор. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово. "В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка - Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области

Гладков: ВСУ атаковали семь белгородских населенных пунктов, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали семь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона - повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие", - написал губернатор.
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Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово.
"В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка - Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома", - подчеркнул глава области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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