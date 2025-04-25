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ВСУ потеряли более 990 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 990 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
ВСУ потеряли более 990 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, потери противника в зоне действия группировки составили более... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:12:00+03:00
2025-04-25T12:12:00+03:00
2025-04-25T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, потери противника в зоне действия группировки составили более 990 военнослужащих, уничтожены два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 990 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, а также три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, США, Безопасность
ВСУ потеряли более 990 военных в зоне действий "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 990 военных в зоне действий "Востока" за неделю