https://ria.ru/20250425/vsu-2013300830.html
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:27:00+03:00
2025-04-25T00:27:00+03:00
2025-04-25T00:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, - сообщается в Telegram-канале."Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении... Всего выпущено 16 единиц различных боеприпасов", - указано в публикации. Поступили сведения о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов