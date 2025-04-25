https://ria.ru/20250425/vladivostok-2013312603.html
Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти в России
Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти в России - РИА Новости, 25.04.2025
Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти в России
Житель Владивостока осужден на 6,5 лет колонии за публичные призывы в интернете к смене государственной власти в РФ и оправдание совершенного Дарьей Треповой... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:21:00+03:00
2025-04-25T05:21:00+03:00
2025-04-25T05:21:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Житель Владивостока осужден на 6,5 лет колонии за публичные призывы в интернете к смене государственной власти в РФ и оправдание совершенного Дарьей Треповой теракта, свидетельствуют данные суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости. По информации суда, деятельность жителя Владивостока Карабалина Р.Р. 1994 года рождения в интернете зафиксировали сотрудники органов ФСБ. "Карабалин… разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений, содержащих призывы к смене режима правления и государственной власти в РФ путём разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, а также оправдывающих совершённый Треповой Д.Е. в апреле 2023 года террористический акт", - говорится в судебных данных. Суд признал фигуранта виновным в двух преступлениях по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". "Осуждён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы... с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает суд. Также фигуранту запрещено на 4,5 года публиковать обращения в интернете. Приговор в законную силу не вступил. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012051836.html
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происшествия, россия, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Владивосток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти в России
Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти и оправдание теракта
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Житель Владивостока осужден на 6,5 лет колонии за публичные призывы в интернете к смене государственной власти в РФ и оправдание совершенного Дарьей Треповой теракта, свидетельствуют данные суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
По информации суда, деятельность жителя Владивостока
Карабалина Р.Р. 1994 года рождения в интернете зафиксировали сотрудники органов ФСБ
.
"Карабалин… разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений, содержащих призывы к смене режима правления и государственной власти в РФ
путём разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, а также оправдывающих совершённый Треповой Д.Е. в апреле 2023 года террористический акт", - говорится в судебных данных.
Суд признал фигуранта виновным в двух преступлениях по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
"Осуждён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы... с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает суд.
Также фигуранту запрещено на 4,5 года публиковать обращения в интернете.
Приговор в законную силу не вступил.
Военкор Владлен Татарский
погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой
на сумму более 16,5 миллиона рублей.