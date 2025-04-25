https://ria.ru/20250425/veterany-2013496037.html

Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска

Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска - РИА Новости, 25.04.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:15:00+03:00

2025-04-25T19:15:00+03:00

2025-04-25T19:15:00+03:00

нижегородская область

кенигсберг

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и нагрудные знаки "Почетный гражданин Нижегородской области", сообщает пресс-служба регионального парламента. Сегодня в Дзержинске проживает семь участников Великой Отечественной войны. Николай Кузьмич Рудых до сих пор носит на правой руке фронтовые часы, с которыми участвовал в боях на Забайкальском фронте против Японии. Механизм давно остановился, а вот Николай Кузьмич активно ходит и до 83 лет поднимался на 150 метров по грузовому подъемному крану. Родные Александра Ивановича Кондратьева во время войны получили на него похоронку, а он вернулся живым. При штурме Кенигсберга его едва не похоронили в братской могиле, подумали, что убит. А он оказался сильнее смерти. В 2025 году Александру Ивановичу исполнится 100 лет. Владимиру Никаноровичу Жмодикову было 12 лет, когда началась война. В 1942 году он стал бойцом партизанского отряда, ходил в разведку, участвовал в боях. Еще один ветеран – Владимир Иванович Сергеев – первые два годы войны проработал в колхозе, а потом был призван в ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, а вернувшись в Дзержинск, устроился работать на завод "Капролактам" и стал единственным обладателем звания Героя Социалистического Труда в Дзержинске. "Они уходили на войну в 17, исправляя дату рождения, потому что считали позорным, что "фашистов разобьют без них". Общался с ветеранами и ловил себя на мысли, что очень хочу видеть современную молодежь такой же, какими были они – дерзкой, смелой, готовой на подвиги ради Родины. И слава Богу, что такие ребята сегодня у нас есть! На встречу с ветеранами пригласил участника СВО Александра Барышникова. Получилась встреча двух поколений героев Отечества", - приводятся в сообщении слова Люлина. Он подчеркнул, что воспоминания ветеранов – это золотой запас истории страны. "Александр Федорович Вагин, к примеру, до сих пор в свои 102 года имеет светлую память и пишет статьи в местную газету, делясь воспоминаниями о боях под Сталинградом, в которых участвовал, командуя огневым взводом установок "Катюша", - отметил спикер регионального парламента. Люлин добавил, что при общении с фронтовиками "перед глазами проходит вся история страны". "Удивительно, сколько тягот выпало на их долю: смотрели смерти в лицо, всё вынесли, победили врага и сегодня многим дадут фору. Каждого поздравил искренне, как родного отца. Очень хочется, чтобы все они как можно дольше жили! Делились с нами воспоминаниями о подвигах во имя Родины. Чтобы другие знали, помнили, брали пример и гордились", - заключил Люлин.

https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html

https://ria.ru/20250423/it-kompanija-2012924273.html

https://ria.ru/20250411/lyulin-2010807240.html

кенигсберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кенигсберг, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)