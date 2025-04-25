https://ria.ru/20250425/veterany-2013496037.html
Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска
Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска - РИА Новости, 25.04.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:15:00+03:00
2025-04-25T19:15:00+03:00
2025-04-25T19:15:00+03:00
нижегородская область
кенигсберг
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013497155_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f38736cfd4bb5166585f9aae37593211.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и нагрудные знаки "Почетный гражданин Нижегородской области", сообщает пресс-служба регионального парламента. Сегодня в Дзержинске проживает семь участников Великой Отечественной войны. Николай Кузьмич Рудых до сих пор носит на правой руке фронтовые часы, с которыми участвовал в боях на Забайкальском фронте против Японии. Механизм давно остановился, а вот Николай Кузьмич активно ходит и до 83 лет поднимался на 150 метров по грузовому подъемному крану. Родные Александра Ивановича Кондратьева во время войны получили на него похоронку, а он вернулся живым. При штурме Кенигсберга его едва не похоронили в братской могиле, подумали, что убит. А он оказался сильнее смерти. В 2025 году Александру Ивановичу исполнится 100 лет. Владимиру Никаноровичу Жмодикову было 12 лет, когда началась война. В 1942 году он стал бойцом партизанского отряда, ходил в разведку, участвовал в боях. Еще один ветеран – Владимир Иванович Сергеев – первые два годы войны проработал в колхозе, а потом был призван в ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, а вернувшись в Дзержинск, устроился работать на завод "Капролактам" и стал единственным обладателем звания Героя Социалистического Труда в Дзержинске. "Они уходили на войну в 17, исправляя дату рождения, потому что считали позорным, что "фашистов разобьют без них". Общался с ветеранами и ловил себя на мысли, что очень хочу видеть современную молодежь такой же, какими были они – дерзкой, смелой, готовой на подвиги ради Родины. И слава Богу, что такие ребята сегодня у нас есть! На встречу с ветеранами пригласил участника СВО Александра Барышникова. Получилась встреча двух поколений героев Отечества", - приводятся в сообщении слова Люлина. Он подчеркнул, что воспоминания ветеранов – это золотой запас истории страны. "Александр Федорович Вагин, к примеру, до сих пор в свои 102 года имеет светлую память и пишет статьи в местную газету, делясь воспоминаниями о боях под Сталинградом, в которых участвовал, командуя огневым взводом установок "Катюша", - отметил спикер регионального парламента. Люлин добавил, что при общении с фронтовиками "перед глазами проходит вся история страны". "Удивительно, сколько тягот выпало на их долю: смотрели смерти в лицо, всё вынесли, победили врага и сегодня многим дадут фору. Каждого поздравил искренне, как родного отца. Очень хочется, чтобы все они как можно дольше жили! Делились с нами воспоминаниями о подвигах во имя Родины. Чтобы другие знали, помнили, брали пример и гордились", - заключил Люлин.
https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html
https://ria.ru/20250423/it-kompanija-2012924273.html
https://ria.ru/20250411/lyulin-2010807240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кенигсберг, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Кенигсберг, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин навестил ветеранов Дзержинска
Глава нижегородского парламента Люлин вручил ветеранам удостоверения и дипломы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и нагрудные знаки "Почетный гражданин Нижегородской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Сегодня в Дзержинске проживает семь участников Великой Отечественной войны.
Николай Кузьмич Рудых до сих пор носит на правой руке фронтовые часы, с которыми участвовал в боях на Забайкальском фронте против Японии. Механизм давно остановился, а вот Николай Кузьмич активно ходит и до 83 лет поднимался на 150 метров по грузовому подъемному крану.
Родные Александра Ивановича Кондратьева во время войны получили на него похоронку, а он вернулся живым. При штурме Кенигсберга его едва не похоронили в братской могиле, подумали, что убит. А он оказался сильнее смерти. В 2025 году Александру Ивановичу исполнится 100 лет.
Владимиру Никаноровичу Жмодикову было 12 лет, когда началась война. В 1942 году он стал бойцом партизанского отряда, ходил в разведку, участвовал в боях.
Еще один ветеран – Владимир Иванович Сергеев – первые два годы войны проработал в колхозе, а потом был призван в ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, а вернувшись в Дзержинск, устроился работать на завод "Капролактам" и стал единственным обладателем звания Героя Социалистического Труда в Дзержинске.
"Они уходили на войну в 17, исправляя дату рождения, потому что считали позорным, что "фашистов разобьют без них". Общался с ветеранами и ловил себя на мысли, что очень хочу видеть современную молодежь такой же, какими были они – дерзкой, смелой, готовой на подвиги ради Родины. И слава Богу, что такие ребята сегодня у нас есть! На встречу с ветеранами пригласил участника СВО Александра Барышникова. Получилась встреча двух поколений героев Отечества", - приводятся в сообщении слова Люлина.
Он подчеркнул, что воспоминания ветеранов – это золотой запас истории страны.
"Александр Федорович Вагин, к примеру, до сих пор в свои 102 года имеет светлую память и пишет статьи в местную газету, делясь воспоминаниями о боях под Сталинградом, в которых участвовал, командуя огневым взводом установок "Катюша", - отметил спикер регионального парламента.
Люлин добавил, что при общении с фронтовиками "перед глазами проходит вся история страны".
"Удивительно, сколько тягот выпало на их долю: смотрели смерти в лицо, всё вынесли, победили врага и сегодня многим дадут фору. Каждого поздравил искренне, как родного отца. Очень хочется, чтобы все они как можно дольше жили! Делились с нами воспоминаниями о подвигах во имя Родины. Чтобы другие знали, помнили, брали пример и гордились", - заключил Люлин.