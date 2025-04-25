В Курской области 94-летний ветеран принял участие в "Диктанте Победы"
В Курской области 94-летний ветеран Шатохин принял участие в "Диктанте Победы"
© Фото : Курская область/ВКонтактеВетеран военной службы, летчик, труженик тыла Виктор Шатохин принял участие в "Диктанте Победы"
Ветеран военной службы, летчик, труженик тыла Виктор Шатохин принял участие в "Диктанте Победы"
Читать ria.ru в
КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Самым взрослым участником "Диктанта Победы" в 2025 году в Курской области стал 94-летний ветеран военной службы, летчик, труженик тыла Виктор Шатохин, сообщили в правительстве региона.
"В 2025 году в Курской области самым взрослым участником "Диктанта Победы" стал ветеран военной службы, летчик, труженик тыла, участник "Молодой Гвардии" 1942 года города Льгова, курянин Виктор Григорьевич Шатохин, которому в этом году исполняется 95 лет", - сообщили журналистам в пресс-службе.
Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"
Вчера, 13:13
Отмечается, что ветеран обратился к участникам с приветственным словом и вместе со всеми стал выполнять задания диктанта.
"Это для меня очень важно. Мы каждый год пишем "Диктант Победы. Потому что, чтоб народ знал, что нашу историю никто не может изменить... Зарубежные страны всю историю перепортили, всю историю переписали. Наша история самая верная и точная. Мы пишем диктанты каждый год о Победе, что нам досталась... Очень трудная была война, но всё-таки наш русский народ победил фашистскую нечисть", - рассказал Виктор Шатохин на видео, предоставленном правительством региона.
Ранее зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщал, что акция "Диктант Победы" в 2025 году станет самой масштабной за все время проведения, его напишут более двух миллионов человек во всех регионах России и еще в 84 странах.