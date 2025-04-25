https://ria.ru/20250425/ustupki-2013306163.html

СМИ: США предлагают Киеву уступить территории

СМИ: США предлагают Киеву уступить территории - РИА Новости, 25.04.2025

СМИ: США предлагают Киеву уступить территории

США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ, и не предлагают ему ни гарантий... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:10:00+03:00

2025-04-25T02:10:00+03:00

2025-04-25T02:10:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ, и не предлагают ему ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с американским предложением. "По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - пишет издание. По словам источников, знакомых с этим планом, одной из частей предложенной США сделки является присутствие европейских и не входящих в НАТО сил для наблюдения за прекращением огня. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, нато