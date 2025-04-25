Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США предлагают Киеву уступить территории - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ustupki-2013306163.html
СМИ: США предлагают Киеву уступить территории
СМИ: США предлагают Киеву уступить территории - РИА Новости, 25.04.2025
СМИ: США предлагают Киеву уступить территории
США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ, и не предлагают ему ни гарантий... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:10:00+03:00
2025-04-25T02:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ, и не предлагают ему ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с американским предложением. "По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - пишет издание. По словам источников, знакомых с этим планом, одной из частей предложенной США сделки является присутствие европейских и не входящих в НАТО сил для наблюдения за прекращением огня. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013305628.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кит Келлог, НАТО
СМИ: США предлагают Киеву уступить территории

WP: США предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией России

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ, и не предлагают ему ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с американским предложением.
"По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - пишет издание.
По словам источников, знакомых с этим планом, одной из частей предложенной США сделки является присутствие европейских и не входящих в НАТО сил для наблюдения за прекращением огня.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта
01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКит КеллогНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала