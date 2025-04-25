https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390997.html

Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ

Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ

Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы, передает агентство Рейтер со РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ."Не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013383476.html

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