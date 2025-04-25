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Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ - РИА Новости, 25.04.2025
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13:20 25.04.2025 (обновлено: 13:26 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390997.html
Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ
Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ
Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы, передает агентство Рейтер со РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ."Не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013383476.html
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в мире, украина, европа, киев, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Евросоюз
Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на ВСУ

Reuters: ЕС и Украина хотят, чтобы у Киева не было ограничений на ВС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении агентства.
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