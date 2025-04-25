https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013487910.html

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы - РИА Новости, 25.04.2025

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы

Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково" примерно в 18.10 мск.Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В субботу Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп исламской республики и США.

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013484411.html

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москва, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, в мире