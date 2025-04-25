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Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы - РИА Новости, 25.04.2025
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18:18 25.04.2025 (обновлено: 18:29 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013487910.html
Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы
Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы - РИА Новости, 25.04.2025
Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы
Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково" примерно в 18.10 мск.Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В субботу Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп исламской республики и США.
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013484411.html
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москва, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, в мире
Москва, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, В мире
Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы

Самолет того же типа, как тот, на котором прилетел Уиткофф, вылетел из Москвы

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.
По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково" примерно в 18.10 мск.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 17:57
Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В субботу Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп исламской республики и США.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной
Вчера, 17:54
 
МоскваРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВ мире
 
 
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