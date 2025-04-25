https://ria.ru/20250425/turtsiya-2013510738.html

В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение - РИА Новости, 25.04.2025

В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло новое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025

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СТАМБУЛ, 25 апр — РИА Новости. В Стамбуле произошло новое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Около 20:33 (совпадает с мск) на западе города ощущалось несколько сильных толчков, но менее мощных, чем в среду.По данным сейсмологов турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине семь километров в Мраморном море напротив района Бююкчекмедже.В свою очередь, Обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,6.Двадцать третьего апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, при этом обошлось без жертв и масштабных разрушений.В Мраморном море проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. По словам профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана, в этом районе возможно мощное землетрясение магнитудой выше 7,0, экономические последствия которого ощутит вся Турция.По расчетам мэрии Стамбула, при магнитуде 7,5 в городе обрушится не менее 90 тысяч зданий, примерно 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от такого землетрясения превысит 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013306568.html

https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

стамбул

турция

мраморное море

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стамбул, турция, в мире, мраморное море