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В Стамбуле произошло землетрясение - РИА Новости, 25.04.2025
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20:38 25.04.2025 (обновлено: 23:09 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/turtsiya-2013510738.html
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение - РИА Новости, 25.04.2025
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло новое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
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стамбул
турция
в мире
мраморное море
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СТАМБУЛ, 25 апр — РИА Новости. В Стамбуле произошло новое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Около 20:33 (совпадает с мск) на западе города ощущалось несколько сильных толчков, но менее мощных, чем в среду.По данным сейсмологов турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине семь километров в Мраморном море напротив района Бююкчекмедже.В свою очередь, Обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,6.Двадцать третьего апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, при этом обошлось без жертв и масштабных разрушений.В Мраморном море проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. По словам профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана, в этом районе возможно мощное землетрясение магнитудой выше 7,0, экономические последствия которого ощутит вся Турция.По расчетам мэрии Стамбула, при магнитуде 7,5 в городе обрушится не менее 90 тысяч зданий, примерно 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от такого землетрясения превысит 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013306568.html
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стамбул, турция, в мире, мраморное море
Стамбул, Турция, В мире, Мраморное море
В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,3

© AP Photo / Khalil HamraЛюди вышли на улицу после землетрясения в Стамбуле
Люди вышли на улицу после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Люди вышли на улицу после землетрясения в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 апр — РИА Новости. В Стамбуле произошло новое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
Около 20:33 (совпадает с мск) на западе города ощущалось несколько сильных толчков, но менее мощных, чем в среду.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Землетрясение в Стамбуле не повлияло на стройку АЭС "Аккую"
Вчера, 02:20
По данным сейсмологов турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине семь километров в Мраморном море напротив района Бююкчекмедже.
В свою очередь, Обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,6.

В ближайших к эпицентру районах Стамбула Эсенъюрт и Бююкчекмедже проживают более одного миллиона и 300 тысяч человек соответственно.

Двадцать третьего апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, при этом обошлось без жертв и масштабных разрушений.
В Мраморном море проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. По словам профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана, в этом районе возможно мощное землетрясение магнитудой выше 7,0, экономические последствия которого ощутит вся Турция.
По расчетам мэрии Стамбула, при магнитуде 7,5 в городе обрушится не менее 90 тысяч зданий, примерно 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от такого землетрясения превысит 325 миллиардов долларов.
Автомобили во время эвакуации людей из-за землетрясения в Стамбуле. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле
24 апреля, 08:13
 
СтамбулТурцияВ миреМраморное море
 
 
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