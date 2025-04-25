https://ria.ru/20250425/tramp-2013518170.html
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины
Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:40:00+03:00
2025-04-25T21:40:00+03:00
2025-04-25T21:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп."Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html
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Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины
Трамп заявил, что работе по соглашению России и Украины идет гладко