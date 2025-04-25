https://ria.ru/20250425/tramp-2013518170.html

Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины

Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины

Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.04.2025

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россия

украина

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп."Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html

россия

украина

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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп