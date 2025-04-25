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Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 25.04.2025 (обновлено: 21:48 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013518170.html
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины
Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.04.2025
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россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп."Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html
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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о прогрессе в работе по соглашению России и Украины

Трамп заявил, что работе по соглашению России и Украины идет гладко

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Работа над договоренностью между Россией и Украиной идет гладко, с надеждой на успех в будущем, заявил президент США Дональд Трамп.
"Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
Вчера, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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