https://ria.ru/20250425/tramp-2013453861.html

Трамп заявил, что пошлины призваны защитить интересы США

Трамп заявил, что пошлины призваны защитить интересы США - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп заявил, что пошлины призваны защитить интересы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика введения пошлин направлена на защиту интересов страны и является ответом на многомиллиардные убытки от внешней... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:24:00+03:00

2025-04-25T16:24:00+03:00

2025-04-25T16:24:00+03:00

сша

дональд трамп

джо байден

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что политика введения пошлин направлена на защиту интересов страны и является ответом на многомиллиардные убытки от внешней торговли, понесенные Соединенными Штатами в последние годы. "Как они (главы крупных компаний - ред.) могут делать долгосрочные инвестиции, если наша страна теряет 2 триллиона долларов в год на торговле?" - сказал Трамп, отвечая в интервью журналу TIME на вопрос о том, как главы компаний могут планировать долгосрочные инвестиции в условиях меняющейся тарифной политики. Американский лидер подчеркнул, что убытки, понесенные Соединёнными Штатами за годы правления экс-президента Джо Байдена, были "неустойчивыми" и требовали вмешательства. Он также сообщил, что накануне встречался с руководителями крупнейших розничных сетей США - Walmart, Home Depot и Target, - которые, по его словам, поддержали его торговый курс. "Они считают, что то, что я делаю - совершенно правильно", - указал Трамп. Президент также отметил, что не во всех случаях настаивает на производстве товаров внутри США. "Есть продукты, которые я действительно не хочу, чтобы мы производили здесь", - сказал он, не уточнив, о каких именно категориях товаров идет речь.

https://ria.ru/20250423/poshliny-2013012127.html

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сша, дональд трамп, джо байден, введение трампом пошлин на импорт, в мире