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Трамп оценил вероятность введения пошлин до 50 процентов в течение года - РИА Новости, 25.04.2025
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15:51 25.04.2025 (обновлено: 15:52 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013445227.html
Трамп оценил вероятность введения пошлин до 50 процентов в течение года
Трамп оценил вероятность введения пошлин до 50 процентов в течение года - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп оценил вероятность введения пошлин до 50 процентов в течение года
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал гипотетическую перспективу установления пошлин на уровне до 50% в течение года "полной победой". РИА Новости, 25.04.2025
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сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал гипотетическую перспективу установления пошлин на уровне до 50% в течение года "полной победой". "Это будет полной победой... Страна будет зарабатывать целое состояние", - заявил президент в ответ на вопрос о том, как он расценит гипотетическую перспективу установления пошлин на уровне от 20% до 50% в течение года. Трамп подчеркнул, что многие страны выживают, облагая пошлинами товары, в том числе американские. "Вы пока этого не понимаете, но то, что происходит, - это огромный успех. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов, о деньгах, которые мы никогда раньше не получали. Кроме того... компании вернутся и будут производить свою продукцию здесь", - добавил американский лидер. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250425/kitaj-2013319138.html
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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире, дональд трамп
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Дональд Трамп
Трамп оценил вероятность введения пошлин до 50 процентов в течение года

Трамп: установление пошлин на уровне до 50% в течение года будет полной победой

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал гипотетическую перспективу установления пошлин на уровне до 50% в течение года "полной победой".
"Это будет полной победой... Страна будет зарабатывать целое состояние", - заявил президент в ответ на вопрос о том, как он расценит гипотетическую перспективу установления пошлин на уровне от 20% до 50% в течение года.
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Трамп подчеркнул, что многие страны выживают, облагая пошлинами товары, в том числе американские.
"Вы пока этого не понимаете, но то, что происходит, - это огромный успех. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов, о деньгах, которые мы никогда раньше не получали. Кроме того... компании вернутся и будут производить свою продукцию здесь", - добавил американский лидер.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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