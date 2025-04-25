Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему
Трамп заявил, что не стал бы звонить Си Цзиньпину
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, но сам американский лидер бы ему не позвонил.
"Он (Си- ред.) звонил, и я не думаю, что это признак слабости с его стороны", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
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На вопрос журналиста о том, позвонил бы Трамп Си Цзиньпину первым, он ответил "нет".
Говоря о теме разговора лидеров, Трамп в контексте торговых отношений между странами сравнил США с "гигантским, прекрасным магазином, в котором все хотят закупаться".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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