Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013411195.html
Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему
Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему
Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, но сам американский лидер бы ему не позвонил. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:31:00+03:00
2025-04-25T14:31:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, но сам американский лидер бы ему не позвонил. "Он (Си- ред.) звонил, и я не думаю, что это признак слабости с его стороны", - заявил Трамп в интервью журналу Time. На вопрос журналиста о том, позвонил бы Трамп Си Цзиньпину первым, он ответил "нет". Говоря о теме разговора лидеров, Трамп в контексте торговых отношений между странами сравнил США с "гигантским, прекрасным магазином, в котором все хотят закупаться". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250413/katastrofa-2011006358.html
https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_55:0:3774:2789_1920x0_80_0_0_728cf76704b691786a27adc75e511a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему

Трамп заявил, что не стал бы звонить Си Цзиньпину

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, но сам американский лидер бы ему не позвонил.
"Он (Си- ред.) звонил, и я не думаю, что это признак слабости с его стороны", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай
13 апреля, 15:35
На вопрос журналиста о том, позвонил бы Трамп Си Цзиньпину первым, он ответил "нет".
Говоря о теме разговора лидеров, Трамп в контексте торговых отношений между странами сравнил США с "гигантским, прекрасным магазином, в котором все хотят закупаться".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю
13 апреля, 15:16
 
СШАКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала