https://ria.ru/20250425/tramp-2013411195.html

Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему

Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп сообщил, что Си Цзиньпин звонил ему

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, но сам американский лидер бы ему не позвонил. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:31:00+03:00

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2025-04-25T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин звонил ему, но сам американский лидер бы ему не позвонил. "Он (Си- ред.) звонил, и я не думаю, что это признак слабости с его стороны", - заявил Трамп в интервью журналу Time. На вопрос журналиста о том, позвонил бы Трамп Си Цзиньпину первым, он ответил "нет". Говоря о теме разговора лидеров, Трамп в контексте торговых отношений между странами сравнил США с "гигантским, прекрасным магазином, в котором все хотят закупаться". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250413/katastrofa-2011006358.html

https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html

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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, в мире