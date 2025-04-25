Рейтинг@Mail.ru
Самолет таиландской полиции упал в море - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 25.04.2025 (обновлено: 07:49 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tajland-2013317528.html
Самолет таиландской полиции упал в море
Самолет таиландской полиции упал в море - РИА Новости, 25.04.2025
Самолет таиландской полиции упал в море
Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в таиландском курортном городке Ча-Ам в 160 километрах к югу от... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:19:00+03:00
2025-04-25T07:49:00+03:00
в мире
таиланд
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20464/24/204642416_16:0:1138:631_1920x0_80_0_0_d73f4d5dad075b93047a9a8f9d89bc66.jpg
БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в таиландском курортном городке Ча-Ам в 160 километрах к югу от Бангкока, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS. "Самолет DHC6 – 400 Twin Otter, поступивший в эксплуатацию в авиаотряде национальной полиции Таиланда в 2020 году, упал в море у пляжа в Ча-Аме, провинция Пхетчабури. Катастрофа произошла в 8.15 утром в пятницу (4.00 мск - ред.). По данным работающих на месте спасателей, пять человек, находившихся в самолете, погибли, один человек выжил, но получил травмы", - говорится в сообщении. По данным телеканала, самолет использовался полицией для перевозки персонала в оперативных целях, перевозки грузов и сброса парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. В пятницу самолет выполнял полет, планом которого предполагался сброс парашютистов, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20464/24/204642416_156:0:997:631_1920x0_80_0_0_a30e6c3b16e5c9b6b4203c3a751fe126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, бангкок
В мире, Таиланд, Бангкок
Самолет таиландской полиции упал в море

Thai PBS: самолет полиции Таиланда упал в море у пляжа, пять человек погибли

© РИА Новости / Михаил ЦыгановМоре
Море - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в таиландском курортном городке Ча-Ам в 160 километрах к югу от Бангкока, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS.
"Самолет DHC6 – 400 Twin Otter, поступивший в эксплуатацию в авиаотряде национальной полиции Таиланда в 2020 году, упал в море у пляжа в Ча-Аме, провинция Пхетчабури. Катастрофа произошла в 8.15 утром в пятницу (4.00 мск - ред.). По данным работающих на месте спасателей, пять человек, находившихся в самолете, погибли, один человек выжил, но получил травмы", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, самолет использовался полицией для перевозки персонала в оперативных целях, перевозки грузов и сброса парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции.
В пятницу самолет выполнял полет, планом которого предполагался сброс парашютистов, сообщает телеканал.
Экстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами
13 апреля, 04:22
 
В миреТаиландБангкок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала