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Самолет таиландской полиции упал в море
Самолет таиландской полиции упал в море - РИА Новости, 25.04.2025
Самолет таиландской полиции упал в море
Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в таиландском курортном городке Ча-Ам в 160 километрах к югу от... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:19:00+03:00
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БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Самолет малой авиации из авиаотряда национальной полиции Таиланда упал в море перед пляжем в таиландском курортном городке Ча-Ам в 160 километрах к югу от Бангкока, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS. "Самолет DHC6 – 400 Twin Otter, поступивший в эксплуатацию в авиаотряде национальной полиции Таиланда в 2020 году, упал в море у пляжа в Ча-Аме, провинция Пхетчабури. Катастрофа произошла в 8.15 утром в пятницу (4.00 мск - ред.). По данным работающих на месте спасателей, пять человек, находившихся в самолете, погибли, один человек выжил, но получил травмы", - говорится в сообщении. По данным телеканала, самолет использовался полицией для перевозки персонала в оперативных целях, перевозки грузов и сброса парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. В пятницу самолет выполнял полет, планом которого предполагался сброс парашютистов, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
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в мире, таиланд, бангкок
Самолет таиландской полиции упал в море
Thai PBS: самолет полиции Таиланда упал в море у пляжа, пять человек погибли