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ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 25.04.2025 (обновлено: 12:23 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/svo-2013371623.html
ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Группировка "Центр" в течение недели освободила Богдановку в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 2345 военнослужащих, два танка и БМП... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сша
германия
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение недели освободила Богдановку в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 2345 военнослужащих, два танка и БМП Marder, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, германия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, Германия, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение недели освободила Богдановку в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 2345 военнослужащих, два танка и БМП Marder, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСШАГерманияБезопасность
 
 
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