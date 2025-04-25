https://ria.ru/20250425/svo-2013371623.html

ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025

ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Группировка "Центр" в течение недели освободила Богдановку в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 2345 военнослужащих, два танка и БМП... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:11:00+03:00

2025-04-25T12:11:00+03:00

2025-04-25T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сша

германия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение недели освободила Богдановку в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 2345 военнослужащих, два танка и БМП Marder, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, германия, безопасность