https://ria.ru/20250425/stroitelstvo-2013364514.html

Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб

Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб - РИА Новости, 25.04.2025

Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб

Более 130 миллионов рублей потратят на создание образовательно-производственного кластера "Строительство" в Хабаровске, его создадут в промышленно-экономическом РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:39:00+03:00

2025-04-25T11:39:00+03:00

2025-04-25T12:18:00+03:00

хабаровский край

россия

хабаровск

дмитрий демешин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013372972_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_d19c2585ed54bd437497528a7049a907.jpg

ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Более 130 миллионов рублей потратят на создание образовательно-производственного кластера "Строительство" в Хабаровске, его создадут в промышленно-экономическом техникуме города, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Кластер "Строительство" будет создан на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума. Мы выиграли в конкурсе Минпросвещения России и получим на эти цели грант в размере 100 миллионов рублей. А ещё около 33 миллионов рублей выделят предприятия строительной отрасли", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщает правительство региона, деньги выделят краю в 2026 году. Средства федерального гранта пойдут на приобретение оборудования и создание новых рабочих зон. Сетевыми образовательными партнерами выступят Хабаровский технический колледж, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства и Комсомольский-на-Амуре строительный колледж. "В следующем году в техникуме создадут новые рабочие зоны и приобретут туда оборудование. Практические занятия станут отличным подспорьем в освоении теории! Создавая условия для улучшения профподготовки молодых кадров для одной из важнейших отраслей Хабаровского края, мы выполняем поставленную главой государства задачу по расширению проекта "Профессионалитет", - отметил губернатор. По его словам, "Строительство" станет седьмым кластером в регионе. В крае уже работают кластеры "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Педагогика", "Водный транспорт", "Туризм и сфера услуг", в этом году будет открыт кластер "Судостроение". Федеральный проект "Профессионалитет" – флагман изменений системы среднего профессионального образования в России. Более 2 тысяч предприятий инвестировали в проект свыше 6 миллиардов рублей. Модернизировано 370 колледжей в 79 регионах.

https://ria.ru/20250422/podderzhka-2012716608.html

https://ria.ru/20250422/kvadraty-2012719902.html

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, хабаровск, дмитрий демешин