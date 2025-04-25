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Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб - РИА Новости, 25.04.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:39 25.04.2025 (обновлено: 12:18 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/stroitelstvo-2013364514.html
Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб
Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб - РИА Новости, 25.04.2025
Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб
Более 130 миллионов рублей потратят на создание образовательно-производственного кластера "Строительство" в Хабаровске, его создадут в промышленно-экономическом РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:39:00+03:00
2025-04-25T12:18:00+03:00
хабаровский край
россия
хабаровск
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Более 130 миллионов рублей потратят на создание образовательно-производственного кластера "Строительство" в Хабаровске, его создадут в промышленно-экономическом техникуме города, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Кластер "Строительство" будет создан на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума. Мы выиграли в конкурсе Минпросвещения России и получим на эти цели грант в размере 100 миллионов рублей. А ещё около 33 миллионов рублей выделят предприятия строительной отрасли", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщает правительство региона, деньги выделят краю в 2026 году. Средства федерального гранта пойдут на приобретение оборудования и создание новых рабочих зон. Сетевыми образовательными партнерами выступят Хабаровский технический колледж, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства и Комсомольский-на-Амуре строительный колледж. "В следующем году в техникуме создадут новые рабочие зоны и приобретут туда оборудование. Практические занятия станут отличным подспорьем в освоении теории! Создавая условия для улучшения профподготовки молодых кадров для одной из важнейших отраслей Хабаровского края, мы выполняем поставленную главой государства задачу по расширению проекта "Профессионалитет", - отметил губернатор. По его словам, "Строительство" станет седьмым кластером в регионе. В крае уже работают кластеры "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Педагогика", "Водный транспорт", "Туризм и сфера услуг", в этом году будет открыт кластер "Судостроение". Федеральный проект "Профессионалитет" – флагман изменений системы среднего профессионального образования в России. Более 2 тысяч предприятий инвестировали в проект свыше 6 миллиардов рублей. Модернизировано 370 колледжей в 79 регионах.
https://ria.ru/20250422/podderzhka-2012716608.html
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россия, хабаровск, дмитрий демешин
Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Дмитрий Демешин
Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб

Губернатор Демешин: кластер "Строительство" создадут в техникуме Хабаровска

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяКластер "Строительство" создадут в Хабаровск
Кластер Строительство создадут в Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Кластер "Строительство" создадут в Хабаровск
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Более 130 миллионов рублей потратят на создание образовательно-производственного кластера "Строительство" в Хабаровске, его создадут в промышленно-экономическом техникуме города, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Кластер "Строительство" будет создан на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума. Мы выиграли в конкурсе Минпросвещения России и получим на эти цели грант в размере 100 миллионов рублей. А ещё около 33 миллионов рублей выделят предприятия строительной отрасли", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Как сообщает правительство региона, деньги выделят краю в 2026 году. Средства федерального гранта пойдут на приобретение оборудования и создание новых рабочих зон. Сетевыми образовательными партнерами выступят Хабаровский технический колледж, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства и Комсомольский-на-Амуре строительный колледж.
"В следующем году в техникуме создадут новые рабочие зоны и приобретут туда оборудование. Практические занятия станут отличным подспорьем в освоении теории! Создавая условия для улучшения профподготовки молодых кадров для одной из важнейших отраслей Хабаровского края, мы выполняем поставленную главой государства задачу по расширению проекта "Профессионалитет", - отметил губернатор.
По его словам, "Строительство" станет седьмым кластером в регионе. В крае уже работают кластеры "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Педагогика", "Водный транспорт", "Туризм и сфера услуг", в этом году будет открыт кластер "Судостроение".
Федеральный проект "Профессионалитет" – флагман изменений системы среднего профессионального образования в России. Более 2 тысяч предприятий инвестировали в проект свыше 6 миллиардов рублей. Модернизировано 370 колледжей в 79 регионах.
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Хабаровский крайРоссияХабаровскДмитрий Демешин
 
 
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