https://ria.ru/20250425/spetsoperatsiya-2013507765.html

Спецоперация, 25 апреля: Москва готова к сделке, заявил Лавров

Спецоперация, 25 апреля: Москва готова к сделке, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2025

Спецоперация, 25 апреля: Москва готова к сделке, заявил Лавров

Потери украинских войск за неделю составили до 8760 военнослужащих, в Подмосковье убили генерала ВС РФ, средства ПВО сбили ночью 79 беспилотников над регионами... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T20:19:00+03:00

2025-04-25T20:19:00+03:00

2025-04-25T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сочи

дональд трамп

сергей лавров

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Потери украинских войск за неделю составили до 8760 военнослужащих, в Подмосковье убили генерала ВС РФ, средства ПВО сбили ночью 79 беспилотников над регионами России, Лавров заявил, что Москва готова к сделке по Украине, но есть элементы, которые надо финализировать. ВСУ потеряли за неделю до 8760 человек Потери украинских войск за неделю составили до 8760 человек, следует из сводки Минобороны России. За семь дней российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов. По военным объектам на Украине нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. За неделю средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиационная бомба JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. ВСУ потеряли за сутки более 160 военных в Курской областиПо данным Минобороны, РФ, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий в Курской области формирования ВСУ потеряли более 75870 военнослужащих, 412 танков. ПВО сбила ночью 79 украинских БПЛА над Россией Российские средства ПВО с 20.10 мск четверга до 6.00 мск пятницы сбили 79 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. 59 дронов было уничтожено и перехвачено над Крымом, 11 - над акваторией Черного моря, четыре - над Белгородской областью, два - над Курской, два – над Нижегородской и один – над Ивановской. С 9.20 до 9.50 мск над Крымом были сбиты еще шесть БПЛА. Около 10.30 мск и около 15.15 мск еще два беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области. Путин принимает спецпосланника президента США Уиткоффа в Кремле Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Российского генерала убили в Подмосковье Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. В Сочи задержан гражданин Румынии, собиравший для Киева данные Гражданин Румынии 2002 года рождения, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщил ЦОС ФСБ РФ. Следствием установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи. Отмечается, что взамен спецслужбы Украины пообещали гражданину Румынии, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в формирование ВСУ для участия в боевых действиях против РФ. "Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - уточняется в релизе. Лавров: Москва готова к сделке по Украине Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. По его словам, Трамп оправданно верит в близость сделки по Украине. "Мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", - сказал министр. Трамп заявил, что Крым останется с Россией Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко". Он сказал, что считает возможным достижение мира на Украине при его президентстве. "Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп. Он предположил, что причиной конфликта стало то, что украинские власти начали говорить о вступлении в НАТО.

https://ria.ru/20250425/svo-2013487674.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html

https://ria.ru/20250425/podpole-2013401241.html

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россия, украина, сочи, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины