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Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/spetsnazovets-2013314751.html
Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР
Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР
Российский спецназовец передвигавшийся на квадроцикле ночью под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР на ходу увернулся от удара украинского... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:24:00+03:00
2025-04-25T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Российский спецназовец передвигавшийся на квадроцикле ночью под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР на ходу увернулся от удара украинского FPV-дрона и спокойно продолжил выполнение боевой задачи, сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения "Южной" группировки войск с позывным "Икс". "Боец спецназа, выполняя ночью боевую задачу, перемещался на квадроцикле вдоль передовой, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения под Покровском. На ходу на высокой скорости он заметил, что на него по вектору атаки заходит украинский ударный FPV-дрон. Военнослужащий не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо. Ни спецназовец, ни его транспортное средство не пострадали. Он спокойно продолжил выполнение боевой задачи" , - рассказал офицер. Кадры, запечатлевшие удар вражеского дрона, переданы в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
красноармейск
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР

Российский спецназовец на квадроцикле увернулся от удара украинского FPV-дрона

© РИА Новости / Мария МарикянРазведчик ВС РФ на дежурстве
Разведчик ВС РФ на дежурстве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Разведчик ВС РФ на дежурстве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Российский спецназовец передвигавшийся на квадроцикле ночью под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР на ходу увернулся от удара украинского FPV-дрона и спокойно продолжил выполнение боевой задачи, сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения "Южной" группировки войск с позывным "Икс".
"Боец спецназа, выполняя ночью боевую задачу, перемещался на квадроцикле вдоль передовой, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения под Покровском. На ходу на высокой скорости он заметил, что на него по вектору атаки заходит украинский ударный FPV-дрон. Военнослужащий не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо. Ни спецназовец, ни его транспортное средство не пострадали. Он спокойно продолжил выполнение боевой задачи" , - рассказал офицер.
Кадры, запечатлевшие удар вражеского дрона, переданы в распоряжение агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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