https://ria.ru/20250425/spetsnazovets-2013314751.html

Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР

Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025

Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона под Покровском в ДНР

Российский спецназовец передвигавшийся на квадроцикле ночью под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР на ходу увернулся от удара украинского... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:24:00+03:00

2025-04-25T06:24:00+03:00

2025-04-25T06:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c69be50c0d3f7f0b452d64eca7f75a63.jpg

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Российский спецназовец передвигавшийся на квадроцикле ночью под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР на ходу увернулся от удара украинского FPV-дрона и спокойно продолжил выполнение боевой задачи, сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения "Южной" группировки войск с позывным "Икс". "Боец спецназа, выполняя ночью боевую задачу, перемещался на квадроцикле вдоль передовой, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения под Покровском. На ходу на высокой скорости он заметил, что на него по вектору атаки заходит украинский ударный FPV-дрон. Военнослужащий не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо. Ни спецназовец, ни его транспортное средство не пострадали. Он спокойно продолжил выполнение боевой задачи" , - рассказал офицер. Кадры, запечатлевшие удар вражеского дрона, переданы в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф