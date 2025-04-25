https://ria.ru/20250425/sobyanin-2013324227.html

Собянин рассказал о подготовке Москвы к празднованию юбилея Победы

Собянин рассказал о подготовке Москвы к празднованию юбилея Победы - РИА Новости, 25.04.2025

Собянин рассказал о подготовке Москвы к празднованию юбилея Победы

Более 4 тысяч декоративных элементов украсят набережные, скверы, парки, дороги и мосты столицы к 9 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:01:00+03:00

2025-04-25T09:01:00+03:00

2025-04-25T09:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

новый арбат

сергей собянин

александр пушкин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов украсят набережные, скверы, парки, дороги и мосты столицы к 9 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Набережные, скверы, парки, дороги и мосты украсят флаги и георгиевские ленты, тематические стенды и стелы - свыше 4 тысяч декоративных элементов. На городские маршруты выйдут электробусы с георгиевскими лентами", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что также на въездах в Москву установят тематические конструкции "Город-герой Москва". "Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Звезда Россия" и "Салют Победы"", - добавил Собянин. Мэр подчеркнул, что проект "Сады и цветы" тоже преобразит центр столицы. На Новом Арбате над зелеными аллеями из фотиний взмоют ввысь алые ленты. "На Дорогомиловской заставе вокруг памятника "Москва – город-герой" высадят праздничные клумбы из колеусов и красных пеларгоний. Цветущее алое полотно станет символом подвига советских солдат", - уточнил Собянин. Мэр добавил, что видеопроекции, посвященные защитникам Отечества, появятся на фасадах зданий Москвы: Триумфальных воротах, Доме Правительства Российской Федерации, здании Московского драматического театра им. Александра Пушкина и других.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013317111.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, новый арбат, сергей собянин, александр пушкин