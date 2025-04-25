https://ria.ru/20250425/sobesedovanie-2013433408.html
Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск"
Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 25.04.2025
Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск"
Более 50 человек прошли собеседование для участия в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:27:00+03:00
2025-04-25T15:27:00+03:00
2025-04-25T15:27:00+03:00
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 50 человек прошли собеседование для участия в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Большинство из них проходили его очно, часть – в режиме онлайн. Интервью с потенциальными курсантами образовательного проекта продлятся до середины мая. "Организаторы делают все, чтобы собеседование проходило в удобное для участников время. С каждым связываются отдельно, встречи планируются даже в выходные дни", — подчеркнул Анохин. К интервью были допущены бойцы и ветераны специальной военной операции, которые успешно прошли предыдущие этапы – анкетирование, эссе и тестирование. Лучшие будут зачислены на проект и начнут обучение. В рамках образовательных модулей участники изучат экономику и финансы, управление организацией, право, историю России и многое другое. Практическая часть включает работу с опытными наставниками и стажировки в органах региональной и муниципальной власти, на предприятиях области. "Почти 300 бойцов и ветеранов специальной военной операции пожелали связать свое будущее с развитием Смоленщины и зарегистрировались на проект", — заключил Анохин. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250424/anokhin-2013294065.html
https://ria.ru/20250424/rudnya-2013223463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий анохин
Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск"
Более 50 человек прошли интервью на программу "Герои СВОего времени. Смоленск"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 50 человек прошли собеседование для участия в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Большинство из них проходили его очно, часть – в режиме онлайн. Интервью с потенциальными курсантами образовательного проекта продлятся до середины мая.
"Организаторы делают все, чтобы собеседование проходило в удобное для участников время. С каждым связываются отдельно, встречи планируются даже в выходные дни", — подчеркнул Анохин
.
К интервью были допущены бойцы и ветераны специальной военной операции, которые успешно прошли предыдущие этапы – анкетирование, эссе и тестирование.
Лучшие будут зачислены на проект и начнут обучение. В рамках образовательных модулей участники изучат экономику и финансы, управление организацией, право, историю России и многое другое. Практическая часть включает работу с опытными наставниками и стажировки в органах региональной и муниципальной власти, на предприятиях области.
"Почти 300 бойцов и ветеранов специальной военной операции пожелали связать свое будущее с развитием Смоленщины и зарегистрировались на проект", — заключил Анохин.
Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина.