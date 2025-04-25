https://ria.ru/20250425/sobesedovanie-2013433408.html

Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск"

Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 25.04.2025

Свыше 50 человек прошли собеседование на "Герои СВОего времени. Смоленск"

Более 50 человек прошли собеседование для участия в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:27:00+03:00

2025-04-25T15:27:00+03:00

2025-04-25T15:27:00+03:00

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 50 человек прошли собеседование для участия в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Большинство из них проходили его очно, часть – в режиме онлайн. Интервью с потенциальными курсантами образовательного проекта продлятся до середины мая. "Организаторы делают все, чтобы собеседование проходило в удобное для участников время. С каждым связываются отдельно, встречи планируются даже в выходные дни", — подчеркнул Анохин. К интервью были допущены бойцы и ветераны специальной военной операции, которые успешно прошли предыдущие этапы – анкетирование, эссе и тестирование. Лучшие будут зачислены на проект и начнут обучение. В рамках образовательных модулей участники изучат экономику и финансы, управление организацией, право, историю России и многое другое. Практическая часть включает работу с опытными наставниками и стажировки в органах региональной и муниципальной власти, на предприятиях области. "Почти 300 бойцов и ветеранов специальной военной операции пожелали связать свое будущее с развитием Смоленщины и зарегистрировались на проект", — заключил Анохин. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250424/anokhin-2013294065.html

https://ria.ru/20250424/rudnya-2013223463.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, василий анохин