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Власти Молдавии считают освободителей оккупантами, заявил Шор - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:23 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/shor-2013516442.html
Власти Молдавии считают освободителей оккупантами, заявил Шор
Власти Молдавии считают освободителей оккупантами, заявил Шор - РИА Новости, 25.04.2025
Власти Молдавии считают освободителей оккупантами, заявил Шор
Власти Молдавии решили отказаться от празднования Дня Победы 9 мая в центре Кишинева, поскольку они считают освободителей страны "оккупантами", заявил лидер... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:23:00+03:00
2025-04-25T21:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
илан шор
евросоюз
майя санду
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Власти Молдавии решили отказаться от празднования Дня Победы 9 мая в центре Кишинева, поскольку они считают освободителей страны "оккупантами", заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Основной площадкой для празднования 9 мая власти Молдавии планируют сделать городской парк "Валя Морилор", расположенный вдали от центра Кишинева. В предыдущие годы шествие "Бессмертного полка" традиционно проходило по центральным улицам города с выходом на площадь Великого национального собрания. В пятницу лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе пройдет 9 мая, несмотря на запреты. "Девятое мая — наш день, но прозападные шакалы решили: "Победа не в тренде". Вот позорные реалии молдавского режима: Санду стыдится советского прошлого; ЕС платит своре партии "Действие и солидарность" за переписывание истории; нацпредатели не хотят Дня Победы. Для них освободители Молдавии — "оккупанты", - написал Шор. Он отметил, что в 2025 году бояться памяти о Дне Победы могут только фашисты. "Вместо Вечного огня у них — европейский цирк, вместо героев — полицейские кордоны и радужные флаги", - добавил Шор. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250425/gagauziya-2013345494.html
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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз, майя санду, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз, Майя Санду, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Власти Молдавии считают освободителей оккупантами, заявил Шор

Шор: власти Молдавии против Дня Победы, считая освободителей оккупантами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Власти Молдавии решили отказаться от празднования Дня Победы 9 мая в центре Кишинева, поскольку они считают освободителей страны "оккупантами", заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале.
Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Основной площадкой для празднования 9 мая власти Молдавии планируют сделать городской парк "Валя Морилор", расположенный вдали от центра Кишинева. В предыдущие годы шествие "Бессмертного полка" традиционно проходило по центральным улицам города с выходом на площадь Великого национального собрания. В пятницу лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе пройдет 9 мая, несмотря на запреты.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Гагаузия отвергла требование Кишинева праздновать 9 мая День Европы
Вчера, 10:44
"Девятое мая — наш день, но прозападные шакалы решили: "Победа не в тренде". Вот позорные реалии молдавского режима: Санду стыдится советского прошлого; ЕС платит своре партии "Действие и солидарность" за переписывание истории; нацпредатели не хотят Дня Победы. Для них освободители Молдавии — "оккупанты", - написал Шор.
Он отметил, что в 2025 году бояться памяти о Дне Победы могут только фашисты. "Вместо Вечного огня у них — европейский цирк, вместо героев — полицейские кордоны и радужные флаги", - добавил Шор.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
Митинг в защиту Дня Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
24 апреля, 18:33
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Митинг в защиту дня победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Кишиневе проведут акцию "Бессмертный полк", несмотря на запреты
Вчера, 15:02
 
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