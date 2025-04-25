https://ria.ru/20250425/rossija-2013436512.html

Французские депутаты заявили о желании приехать в Россию на День Победы

Французские депутаты заявили о желании приехать в Россию на День Победы - РИА Новости, 25.04.2025

Французские депутаты заявили о желании приехать в Россию на День Победы

Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:29:00+03:00

2025-04-25T15:29:00+03:00

2025-04-25T18:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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франция

россия

сергей лавров

европарламент

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать на торжества по случаю 80-летия Победы. Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20250415/voyna-2011205835.html

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в мире, франция, россия, сергей лавров, европарламент, 80-летие победы в великой отечественной войне