https://ria.ru/20250425/rossija-2013398118.html

МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы

МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 25.04.2025

МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы

Российская сторона совместно с американскими ветеранами прорабатывает ряд мероприятий в связи с празднованием 80-летия Победы , заявил и.о. директора... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:45:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

вашингтон (штат)

северная атлантика

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российская сторона совместно с американскими ветеранами прорабатывает ряд мероприятий в связи с празднованием 80-летия Победы , заявил и.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов. “Поэтому особенно отрадно, что в Вашингтоне после трех лет запретов, исходивших от прошлой администрации, восстанавливается практика проведения 25 апреля торжественной церемонии в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище”, - сказал он в ходе церемонии возложения цветов к памятной плите "Дух Эльбы" в Парке Победы. “В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами прорабатываются и другие мероприятия. Считаем это добрым знаком движения в правильном направлении”, - подчеркнул дипломат. Мемориальная плита “Дух Эльбы” была открыта в 1995 году в Парке Победы на Поклонной горе. Такая же плита установлена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html

вашингтон (штат)

северная атлантика

россия

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вашингтон (штат), северная атлантика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне