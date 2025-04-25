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МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:45 25.04.2025 (обновлено: 13:53 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/rossija-2013398118.html
МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы
МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 25.04.2025
МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы
Российская сторона совместно с американскими ветеранами прорабатывает ряд мероприятий в связи с празднованием 80-летия Победы , заявил и.о. директора... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:45:00+03:00
2025-04-25T13:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вашингтон (штат)
северная атлантика
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российская сторона совместно с американскими ветеранами прорабатывает ряд мероприятий в связи с празднованием 80-летия Победы , заявил и.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов. “Поэтому особенно отрадно, что в Вашингтоне после трех лет запретов, исходивших от прошлой администрации, восстанавливается практика проведения 25 апреля торжественной церемонии в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище”, - сказал он в ходе церемонии возложения цветов к памятной плите "Дух Эльбы" в Парке Победы. “В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами прорабатываются и другие мероприятия. Считаем это добрым знаком движения в правильном направлении”, - подчеркнул дипломат. Мемориальная плита “Дух Эльбы” была открыта в 1995 году в Парке Победы на Поклонной горе. Такая же плита установлена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html
вашингтон (штат)
северная атлантика
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вашингтон (штат), северная атлантика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вашингтон (штат), Северная Атлантика, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД: Россия и США прорабатывают мероприятия в связи с 80-летием Победы

МИД: Россия и США прорабатывают ряд мероприятий в связи с 80-летием Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИ.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов возлагает цветы к мемориальной доске во время мероприятия к 80-летию исторической встречи союзников на Эльбе. 25 апреля 2025
И.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов возлагает цветы к мемориальной доске во время мероприятия к 80-летию исторической встречи союзников на Эльбе. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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И.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов возлагает цветы к мемориальной доске во время мероприятия к 80-летию исторической встречи союзников на Эльбе. 25 апреля 2025
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российская сторона совместно с американскими ветеранами прорабатывает ряд мероприятий в связи с празднованием 80-летия Победы , заявил и.о. директора Департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов.
“Поэтому особенно отрадно, что в Вашингтоне после трех лет запретов, исходивших от прошлой администрации, восстанавливается практика проведения 25 апреля торжественной церемонии в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище”, - сказал он в ходе церемонии возложения цветов к памятной плите "Дух Эльбы" в Парке Победы.
“В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами прорабатываются и другие мероприятия. Считаем это добрым знаком движения в правильном направлении”, - подчеркнул дипломат.
Мемориальная плита “Дух Эльбы” была открыта в 1995 году в Парке Победы на Поклонной горе. Такая же плита установлена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВашингтон (штат)Северная АтлантикаРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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