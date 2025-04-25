https://ria.ru/20250425/rosaviatsiya-2013313498.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения - РИА Новости, 25.04.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
В работе аэропорта Нижнего Новгорода временно действуют ограничения, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:48:00+03:00
2025-04-25T05:48:00+03:00
2025-04-25T06:09:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В работе аэропорта Нижнего Новгорода временно действуют ограничения, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)", — написал он.В прошлый раз такие меры в воздушной гавани вводили вчера в 02:50 ночи, а в 06:00 их уже сняли.
https://ria.ru/20250424/rosaviatsiya-2013090453.html
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
Росавиация: в Нижнем Новгороде введены ограничения на прием и выпуск самолетов