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Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html
Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам
Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам
Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:44:00+03:00
2025-04-25T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
россия
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит ущерб", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине", - говорится в проекте документа.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013392417.html
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европа, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, Украина
Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам

Reuters: Европа хочет, чтобы активы РФ были заморожены до возмещения ущерба

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит ущерб", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине", - говорится в проекте документа.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня
Вчера, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияУкраина
 
 
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