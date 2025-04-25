https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html

Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам

Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters: Европа выступила с предложением по российским активам

Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:44:00+03:00

2025-04-25T13:44:00+03:00

2025-04-25T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

европа

россия

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит ущерб", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине", - говорится в проекте документа.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013392417.html

европа

россия

украина

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2025

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европа, россия, украина