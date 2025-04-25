Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 25.04.2025 (обновлено: 13:17 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/reuters-2013390102.html
Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня
Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня
Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию призывают обсуждать вопрос территорий после полного и безусловного прекращения огня, передает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:15:00+03:00
2025-04-25T13:17:00+03:00
европа
украина
в мире
введение трампом пошлин на импорт
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию призывают обсуждать вопрос территорий после полного и безусловного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ."Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня", - говорится в сообщении агентства.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013384908.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, в мире, введение трампом пошлин на импорт, сша
Европа, Украина, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, США
Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня

Reuters: Европа и Украина призвали обсуждать территории после остановки огня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию призывают обсуждать вопрос территорий после полного и безусловного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов
Вчера, 13:00
 
ЕвропаУкраинаВ миреВведение Трампом пошлин на импортСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала