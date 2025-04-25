https://ria.ru/20250425/reuters-2013390102.html

Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня

Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters: Европа и Украина выступили с призывом по вопросу остановки огня

Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию призывают обсуждать вопрос территорий после полного и безусловного прекращения огня, передает... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию призывают обсуждать вопрос территорий после полного и безусловного прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ."Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня", - говорится в сообщении агентства.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013384908.html

европа

украина

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европа, украина, в мире, введение трампом пошлин на импорт, сша