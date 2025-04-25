https://ria.ru/20250425/reuters-2013382887.html

Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине

Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине

Проект США по урегулированию на Украине предусматривает сотрудничество между РФ и США в сфере энергетике и других секторах промышленности, передает агентство... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:53:00+03:00

2025-04-25T12:53:00+03:00

2025-04-25T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект США по урегулированию на Украине предусматривает сотрудничество между РФ и США в сфере энергетике и других секторах промышленности, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа в его распоряжении."Данные условия представляют последнее предложение от Соединенных Штатов обеим сторонам... Российско-американское сотрудничество в сфере энергетики и других секторах промышленности". - передает агентство.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013384908.html

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