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Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 25.04.2025 (обновлено: 13:10 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/reuters-2013382887.html
Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине
Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине
Проект США по урегулированию на Украине предусматривает сотрудничество между РФ и США в сфере энергетике и других секторах промышленности, передает агентство... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:53:00+03:00
2025-04-25T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект США по урегулированию на Украине предусматривает сотрудничество между РФ и США в сфере энергетике и других секторах промышленности, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа в его распоряжении."Данные условия представляют последнее предложение от Соединенных Штатов обеим сторонам... Российско-американское сотрудничество в сфере энергетики и других секторах промышленности". - передает агентство.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013384908.html
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сша, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, В мире
Reuters раскрыло подробности проекта США по урегулированию на Украине

Reuters: проект по Украине включает сотрудничество США и РФ в энергетике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект США по урегулированию на Украине предусматривает сотрудничество между РФ и США в сфере энергетике и других секторах промышленности, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа в его распоряжении.
"Данные условия представляют последнее предложение от Соединенных Штатов обеим сторонам... Российско-американское сотрудничество в сфере энергетики и других секторах промышленности". - передает агентство.
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