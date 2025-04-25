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Переговоры Путина и Уиткоффа. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.04.2025
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14:31 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/putin-2013411375.html
Переговоры Путина и Уиткоффа. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Уиткоффа. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.04.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. РИА Новости, 25.04.2025
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россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
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Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
россия
сша
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Путин на переговорах со спецпредставителем Трампа Уиткоффом
Путин на переговорах со спецпредставителем Трампа Уиткоффом
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, видео
Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Переговоры Путина и Уиткоффа. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
2025-04-25T14:31
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Переговоры Путина и Уиткоффа. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
 
РоссияСШАВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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