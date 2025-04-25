ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР
Первые 100 жителей освобожденного Курахова в ДНР получили карты ПСБ
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Первые 100 жителей освобожденного города Курахово стали клиентами ПСБ в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба банка.
Выдача карт осуществляется в рамках выездного обслуживания кураховцев, организованного банком для обеспечения населения города первоочередными социально значимыми банковскими продуктами. Горожане могут получить карту в день обращения, предъявив документ, удостоверяющий личность.
"Уже в течение первых дней работы банка в Курахово мы оформили клиентам более 100 дебетовых карт и продолжаем выдачу. Очевидно, что по мере возвращения города к нормальной жизни востребованность финансовых услуг среди кураховцев будет только расти. Наша задача – своевременно обеспечить людей полноценным банковским сопровождением. На данном этапе мы оперативно покрываем базовые финансовые потребности жителей", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
ПСБ запустил выездное обслуживание в Курахово с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
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