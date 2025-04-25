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ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
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13:58 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/psb-2013402248.html
ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР
ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР
Первые 100 жителей освобожденного города Курахово стали клиентами ПСБ в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:58:00+03:00
2025-04-25T13:58:00+03:00
курахово
донецкая народная республика
псб (банк псб)
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Первые 100 жителей освобожденного города Курахово стали клиентами ПСБ в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба банка. Выдача карт осуществляется в рамках выездного обслуживания кураховцев, организованного банком для обеспечения населения города первоочередными социально значимыми банковскими продуктами. Горожане могут получить карту в день обращения, предъявив документ, удостоверяющий личность. "Уже в течение первых дней работы банка в Курахово мы оформили клиентам более 100 дебетовых карт и продолжаем выдачу. Очевидно, что по мере возвращения города к нормальной жизни востребованность финансовых услуг среди кураховцев будет только расти. Наша задача – своевременно обеспечить людей полноценным банковским сопровождением. На данном этапе мы оперативно покрываем базовые финансовые потребности жителей", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика. ПСБ запустил выездное обслуживание в Курахово с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
https://ria.ru/20250421/psb-2012476648.html
https://ria.ru/20250418/psb-2012090052.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, псб (банк псб)
Курахово, Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР

Первые 100 жителей освобожденного Курахова в ДНР получили карты ПСБ

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Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Первые 100 жителей освобожденного города Курахово стали клиентами ПСБ в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба банка.
Выдача карт осуществляется в рамках выездного обслуживания кураховцев, организованного банком для обеспечения населения города первоочередными социально значимыми банковскими продуктами. Горожане могут получить карту в день обращения, предъявив документ, удостоверяющий личность.
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"Уже в течение первых дней работы банка в Курахово мы оформили клиентам более 100 дебетовых карт и продолжаем выдачу. Очевидно, что по мере возвращения города к нормальной жизни востребованность финансовых услуг среди кураховцев будет только расти. Наша задача – своевременно обеспечить людей полноценным банковским сопровождением. На данном этапе мы оперативно покрываем базовые финансовые потребности жителей", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
ПСБ запустил выездное обслуживание в Курахово с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
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КураховоДонецкая Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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