"В Брюсселе боятся": Пушков раскрыл, что в Европе могут сделать с Крымом
Пушков: ЕК не сможет запретить отдельным странам ЕС признать Крым российским
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Брюссель не сможет запретить отдельным государствам Европы признать Крым российским вслед за США, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"Именно по этой причине в Брюсселе боятся признания Крыма российским со стороны США: у Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить странам — членам ЕС пойти за Вашингтоном в этом вопросе", — говорится в публикации.
По мнению парламентария, такое развитие событий может стать причиной глубокого раскола в Европе и серьезно ударить по репутации Брюсселя, который стремится сконцентрировать в себе все функции правительства ЕС.
Пушков напомнил, что Евросоюз не представляет единое государство и, например, в ООН все страны голосуют самостоятельно, а их позиции могут различаться.
"Признание Крыма российским со стороны ЕС может рассматриваться как политическая декларация, но с правовой точки зрения — это полная бессмыслица, поскольку Крым находится за пределами его юрисдикции", — резюмировал сенатор.
На этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству AFP заявила, что Евросоюз никогда не признает полуостров российским, и назвала его территорией Украины. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее позицию политической слепотой.
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