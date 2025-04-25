https://ria.ru/20250425/priznanie-2013311997.html

"В Брюсселе боятся": Пушков раскрыл, что в Европе могут сделать с Крымом

"В Брюсселе боятся": Пушков раскрыл, что в Европе могут сделать с Крымом - РИА Новости, 25.04.2025

"В Брюсселе боятся": Пушков раскрыл, что в Европе могут сделать с Крымом

Брюссель не сможет запретить отдельным государствам Европы признать Крым российским вслед за США, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:11:00+03:00

2025-04-25T05:11:00+03:00

2025-04-25T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Брюссель не сможет запретить отдельным государствам Европы признать Крым российским вслед за США, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Именно по этой причине в Брюсселе боятся признания Крыма российским со стороны США: у Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить странам — членам ЕС пойти за Вашингтоном в этом вопросе", — говорится в публикации.По мнению парламентария, такое развитие событий может стать причиной глубокого раскола в Европе и серьезно ударить по репутации Брюсселя, который стремится сконцентрировать в себе все функции правительства ЕС.Пушков напомнил, что Евросоюз не представляет единое государство и, например, в ООН все страны голосуют самостоятельно, а их позиции могут различаться."Признание Крыма российским со стороны ЕС может рассматриваться как политическая декларация, но с правовой точки зрения — это полная бессмыслица, поскольку Крым находится за пределами его юрисдикции", — резюмировал сенатор.На этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству AFP заявила, что Евросоюз никогда не признает полуостров российским, и назвала его территорией Украины. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее позицию политической слепотой.

https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html

https://ria.ru/20250425/lavrov-2013305080.html

https://ria.ru/20250424/tramp-2013287817.html

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в мире, украина, алексей пушков, европа, сша, евросоюз