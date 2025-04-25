Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в "Диктанте Победы"
В акции "Диктант Победы" приняли участие более двух тысяч жителей Приднестровья
Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской партии "Обновление", которая была одним из организаторов мероприятия.
"Жители Приднестровья приняли участие в международной акции "Диктант Победы". Проверить знания по истории Великой Отечественной войны можно было на площадках в разных городах Приднестровья. В организации мероприятия приняла участие партия "Обновление", - говорится в сообщении.
Всего в республике было организованно свыше 50 площадок, 9 открытых, куда могли прийти все желающие, остальные – в школах и техникумах. Уточняется, что было представлено 25 заданий с четырьмя вариантами ответов на каждый. На то, чтобы выбрать верные, было дано 45 минут. Вопросы разноплановые: про героев, про знаковые битвы, а ещё про памятники, художественные фильмы и песни про Великую Отечественную войну. Был и так называемый региональный компонент – вопросы, касающиеся событий времён Великой Отечественной войны, происходивших на территории республики.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.-0-