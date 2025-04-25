https://ria.ru/20250425/pridnestrove-2013499845.html

Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в "Диктанте Победы"

Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в "Диктанте Победы"

Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской партии "Обновление", которая... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:27:00+03:00

2025-04-25T19:27:00+03:00

2025-04-25T19:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7fd25279c9c0e7ceca30429f34b0ca.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Приднестровья приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской партии "Обновление", которая была одним из организаторов мероприятия. "Жители Приднестровья приняли участие в международной акции "Диктант Победы". Проверить знания по истории Великой Отечественной войны можно было на площадках в разных городах Приднестровья. В организации мероприятия приняла участие партия "Обновление", - говорится в сообщении. Всего в республике было организованно свыше 50 площадок, 9 открытых, куда могли прийти все желающие, остальные – в школах и техникумах. Уточняется, что было представлено 25 заданий с четырьмя вариантами ответов на каждый. На то, чтобы выбрать верные, было дано 45 минут. Вопросы разноплановые: про героев, про знаковые битвы, а ещё про памятники, художественные фильмы и песни про Великую Отечественную войну. Был и так называемый региональный компонент – вопросы, касающиеся событий времён Великой Отечественной войны, происходивших на территории республики. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.-0-

https://ria.ru/20250425/veteran-2013457152.html

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013458070.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне