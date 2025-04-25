https://ria.ru/20250425/priangarja-2013393638.html

В Приангарье на поддержку бойцов СВО запланировали 10 млрд рублей

В Приангарье на поддержку бойцов СВО запланировали 10 млрд рублей - РИА Новости, 25.04.2025

В Приангарье на поддержку бойцов СВО запланировали 10 млрд рублей

Почти 10 миллиардов рублей запланировано на поддержку бойцов СВО и членов их семей в бюджете Иркутской области в 2025 году, сообщил губернатор Приангарья Игорь... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:30:00+03:00

2025-04-25T13:30:00+03:00

2025-04-25T14:07:00+03:00

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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей запланировано на поддержку бойцов СВО и членов их семей в бюджете Иркутской области в 2025 году, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Кобзев в пятницу огласил депутатам регионального парламента послание о положении дел в Иркутской области за 2024 год и основных направлениях областной госполитики на 2025 год . Особое внимание он уделил теме поддержки бойцов СВО и членов их семей. "Мы оказываем 39 мер поддержки, и перечень этот будет расти. За два года из регионального бюджета участникам специальной военной операции и их близким оказана поддержка на сумму более 9 миллиардов рублей. В этом году мы запланировали почти 10 миллиардов рублей. Буквально в прошлом месяце в 2,5 раза увеличили региональную выплату военнослужащим, заключившим контракт, до 1,4 миллиона рублей", – сказал губернатор. Кобзев подчеркнул важность эффективной реабилитации воинов, получивших ранения. В прошлом году глава региона обратился в министерство обороны России по вопросу строительства в Иркутске нового здания военного госпиталя. В настоящее время формируется земельный участок под застройку. Также при поддержке министерства труда России проводится масштабная модернизация областного реабилитационного центра "Шелеховский", в котором организовано прохождение медико-социальной реабилитации участников СВО. В 2025 году в центре планируется принять тысячу бойцов и членов их семей, в следующем году – 1,5 тысячи. Медицинская реабилитация проводится также на базе Клинического госпиталя ветеранов войны в Иркутске. Еще одно направление работы с участниками СВО – это возвращение их к мирной жизни. На сегодня 70% из обратившихся в органы службы занятости Приангарья участников СВО и членов их семей трудоустраиваются, оформляют самозанятость или проходят профессиональное обучение. По итогам 2024 года, Иркутская область заняла первое место в номинации "Лучший проект" всероссийского конкурса в категории "Работа для СВОих". В прошлом году 15 участников СВО были избраны в органы муниципальной власти Иркутской области. В этом году уже более 40 участников спецоперации попробуют себя на выборах различных уровней. Глава региона напомнил, что в рамках расширения федерального проекта "Время героев" запущен региональный проект "Герои Приангарья". Участники послания почтили память павших земляков минутой молчания. Более 2 тысяч участников СВО из Иркутской области награждены орденами Мужества и другими государственными наградами, шесть уроженцев региона удостоены звания Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20250410/kobzev-2010574008.html

https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html

https://ria.ru/20250407/irkutsk-2009814746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иркутск, игорь кобзев, сво