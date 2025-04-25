https://ria.ru/20250425/pozhar-2013366085.html

В Балашихе потушили пожар на месте взрыва

В Балашихе потушили пожар на месте взрыва - РИА Новости, 25.04.2025

В Балашихе потушили пожар на месте взрыва

Пожар на месте взрыва легковой автомашины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе полностью потушен, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.04.2025

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балашиха

общество

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пожар на месте взрыва легковой автомашины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе полностью потушен, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар горящей автомашины по адресу: бульвар Нестерова, дом 2 потушен", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, предварительно, пострадал один человек. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012785152.html

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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 2025-04-25T11:44 true PT0M07S

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балашиха, общество, ярослав москалик, убийство генерала москалика