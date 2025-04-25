https://ria.ru/20250425/pozhar-2013313852.html

В Рослесхозе назвали срок наступления пика весеннего сезона лесных пожаров

В Рослесхозе назвали срок наступления пика весеннего сезона лесных пожаров - РИА Новости, 25.04.2025

В Рослесхозе назвали срок наступления пика весеннего сезона лесных пожаров

Пик весеннего сезона лесных пожаров в России традиционно придется на майские праздники, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:04:00+03:00

2025-04-25T06:04:00+03:00

2025-04-25T06:04:00+03:00

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пик весеннего сезона лесных пожаров в России традиционно придется на майские праздники, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "У нас традиционно весенний лесопожарный пик приходится на майские праздники. И тут два фактора вместе соединяются. С одной стороны, обычно это пиковые температуры для весны, с другой стороны, массовое посещение населением лесов. Лесное хозяйство традиционно все эти дни на работе, в дежурствах, и, естественно, этот год не будет исключением", - сказал Советников. Все, кто задействован в тушении лесных пожаров, будут работать на майских праздниках - заниматься мониторингом, профилактикой, тушением лесных пожаров или патрулированием тех мест, где традиционно наблюдается массовое скопление людей, отметил глава ведомства.

https://ria.ru/20250425/rosleshoz-2013311245.html

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россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)