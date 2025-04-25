https://ria.ru/20250425/poselok-2013369306.html

Многодетным семьям и участникам СВО построят поселок в Липецкой области

Многодетным семьям и участникам СВО построят поселок в Липецкой области - РИА Новости, 25.04.2025

Многодетным семьям и участникам СВО построят поселок в Липецкой области

В Липецкой области будет построен поселок для многодетных семей и участников СВО, жилье можно будет выкупить через несколько лет по льготной цене при выполнении РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:02:00+03:00

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липецкая область

игорь артамонов

сво

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ЛИПЕЦК, 25 апр — РИА Новости. В Липецкой области будет построен поселок для многодетных семей и участников СВО, жилье можно будет выкупить через несколько лет по льготной цене при выполнении определенных условий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на ежегодной Всероссийской конференции "От года семьи – к веку семьи" заключен меморандум о сотрудничестве в поддержке многодетных семей и участников спецоперации между Липецкой областью, группой компаний "Дело" и Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева. Артамонов отметил, что согласно документу, планируется построить 50 современных домов по соцнайму с необходимой инфраструктурой и коммуникациями, которые можно будет выкупить всего за 1% кадастровой стоимости через 3-7 лет. Это будет не просто жилье за городом, а целая экосистема, где создадут все условия для комфортной жизни. "Поддержка многодетных семей и семей участников СВО – ключевое направление социальной политики региона. Мы объединяем государственные, коммерческие и научные ресурсы, чтобы создать среду, где каждая семья получит не только жилье, но и трудоустройство и поддержку соцкураторов. Для нас это больше, чем строительство – мы создаем пространство, где многодетные семьи и защитники Отечества будут растить детей и чувствовать себя уверенно и комфортно", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250425/bpla-2013315203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, сво