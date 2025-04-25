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Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности - РИА Новости, 25.04.2025
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Новости Подмосковья
 
14:31 25.04.2025 (обновлено: 15:00 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/podmoskove-2013411661.html
Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности
Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности - РИА Новости, 25.04.2025
Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности
Свыше 80% выпускников подмосковных педагогических вузов устроились работать по специальности в образовательные организации региона по итогам 2024 года, сообщила РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:31:00+03:00
2025-04-25T15:00:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 80% выпускников подмосковных педагогических вузов устроились работать по специальности в образовательные организации региона по итогам 2024 года, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. "По итогам 2024 года 82% выпускников вузов региона, обучавшихся по педагогическим направлениям, устроились работать по специальности в образовательные организации Подмосковья. Уже сейчас более 70% студентов-выпускников 2025 года совмещают учёбу с практической работой в школах и социальных учреждениях. Это говорит о высокой мотивации студентов и осознанном выборе профессии", - сказала Пильдес, слова которой цитирует пресс-служба министерства образования региона. В 2025 году в ответ на растущий спрос на педагогические кадры в регионе увеличат количество бюджетных мест на 17% по сравнению с прошлым годом, добавили в ведомстве. "Сегодня особенно востребованы учителя начальных классов, а также преподаватели математики, информатики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. Именно по этим направлениям мы усиливаем подготовку специалистов", — добавила Пильдес.
https://ria.ru/20250424/ombudsmen-2013284711.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности

Свыше 80% выпускников-педагогов Московской области нашли работу по специальности

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы у доски на уроке
Ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 80% выпускников подмосковных педагогических вузов устроились работать по специальности в образовательные организации региона по итогам 2024 года, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
"По итогам 2024 года 82% выпускников вузов региона, обучавшихся по педагогическим направлениям, устроились работать по специальности в образовательные организации Подмосковья. Уже сейчас более 70% студентов-выпускников 2025 года совмещают учёбу с практической работой в школах и социальных учреждениях. Это говорит о высокой мотивации студентов и осознанном выборе профессии", - сказала Пильдес, слова которой цитирует пресс-служба министерства образования региона.
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В 2025 году в ответ на растущий спрос на педагогические кадры в регионе увеличат количество бюджетных мест на 17% по сравнению с прошлым годом, добавили в ведомстве.
"Сегодня особенно востребованы учителя начальных классов, а также преподаватели математики, информатики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. Именно по этим направлениям мы усиливаем подготовку специалистов", — добавила Пильдес.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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