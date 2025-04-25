https://ria.ru/20250425/podmoskove-2013411661.html

Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности

Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности - РИА Новости, 25.04.2025

Более 80% выпускников-педагогов Подмосковья устроились по специальности

Свыше 80% выпускников подмосковных педагогических вузов устроились работать по специальности в образовательные организации региона по итогам 2024 года, сообщила РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:31:00+03:00

2025-04-25T14:31:00+03:00

2025-04-25T15:00:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 80% выпускников подмосковных педагогических вузов устроились работать по специальности в образовательные организации региона по итогам 2024 года, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. "По итогам 2024 года 82% выпускников вузов региона, обучавшихся по педагогическим направлениям, устроились работать по специальности в образовательные организации Подмосковья. Уже сейчас более 70% студентов-выпускников 2025 года совмещают учёбу с практической работой в школах и социальных учреждениях. Это говорит о высокой мотивации студентов и осознанном выборе профессии", - сказала Пильдес, слова которой цитирует пресс-служба министерства образования региона. В 2025 году в ответ на растущий спрос на педагогические кадры в регионе увеличат количество бюджетных мест на 17% по сравнению с прошлым годом, добавили в ведомстве. "Сегодня особенно востребованы учителя начальных классов, а также преподаватели математики, информатики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. Именно по этим направлениям мы усиливаем подготовку специалистов", — добавила Пильдес.

https://ria.ru/20250424/ombudsmen-2013284711.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)