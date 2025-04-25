Рейтинг@Mail.ru
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:17 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/podmoskove-2013406482.html
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье - РИА Новости, 25.04.2025
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
Специалисты проводят в Подмосковье подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году сезон начнется с первого мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:17:00+03:00
2025-04-25T14:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013407496_0:0:933:525_1920x0_80_0_0_d6b78d9053a7b5d5c4a5520fc305d9c7.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты проводят в Подмосковье подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году сезон начнется с первого мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, подготовка ведется на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине. "Для обеспечения безопасности и комфорта в Подмосковье ежегодно к летнему сезону готовят не только автобусы и поезда, но и речной транспорт. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. При подготовке специалисты уделяют особое внимание обслуживающим системам, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров, проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, а также осмотр и ремонт гребных винтов. Кроме этого, они обновляют программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013209584.html
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013407496_106:0:806:525_1920x0_80_0_0_5712efaf97f8f9a6e8d10a0fdf5646b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), серпухов, коломна, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Коломна, Городское хозяйство Москвы
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье

В Московской области начали готовить водный транспорт к летнему сезону

© Фото : Правительство Московской областиПодготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Правительство Московской области
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты проводят в Подмосковье подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году сезон начнется с первого мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, подготовка ведется на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
Обустройство тротуара в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья
24 апреля, 15:26
"Для обеспечения безопасности и комфорта в Подмосковье ежегодно к летнему сезону готовят не только автобусы и поезда, но и речной транспорт. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
При подготовке специалисты уделяют особое внимание обслуживающим системам, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров, проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, а также осмотр и ремонт гребных винтов. Кроме этого, они обновляют программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховКоломнаГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала