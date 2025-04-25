https://ria.ru/20250425/podmoskove-2013406482.html

Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье

Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье - РИА Новости, 25.04.2025

Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье

Специалисты проводят в Подмосковье подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году сезон начнется с первого мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:17:00+03:00

2025-04-25T14:17:00+03:00

2025-04-25T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты проводят в Подмосковье подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году сезон начнется с первого мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, подготовка ведется на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине. "Для обеспечения безопасности и комфорта в Подмосковье ежегодно к летнему сезону готовят не только автобусы и поезда, но и речной транспорт. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. При подготовке специалисты уделяют особое внимание обслуживающим системам, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров, проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, а также осмотр и ремонт гребных винтов. Кроме этого, они обновляют программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.

https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013209584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, коломна, городское хозяйство москвы