Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
В Московской области начали готовить водный транспорт к летнему сезону
© Фото : Правительство Московской областиПодготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
Подготовка водного транспорта к старту навигации началась в Подмосковье
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты проводят в Подмосковье подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году сезон начнется с первого мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для обеспечения безопасности и комфорта в Подмосковье ежегодно к летнему сезону готовят не только автобусы и поезда, но и речной транспорт. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
При подготовке специалисты уделяют особое внимание обслуживающим системам, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров, проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, а также осмотр и ремонт гребных винтов. Кроме этого, они обновляют программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.