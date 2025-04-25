https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html

"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы

"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025

"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы

"Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф", в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:59:00+03:00

2025-04-25T11:59:00+03:00

2025-04-25T11:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

архангельск

москва

екатеринбург

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф", в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской. "Запустилась народная афиша картасобытий80.рф – карта мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней будут собраны значимые события страны: от парадов и концертов до лекций и исторических выставок", - говорится в сообщении. Благодаря карте мероприятий россияне смогут узнать о событиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку "предложить событие". "На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе – акция "Река Памяти" в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города", - отметили в "Мастерской новых медиа". Идея создания такой карты событий принадлежит участникам образовательной программы "Мастерская управления событиями", организованной "Мастерской новых медиа" и консалтинговой группой "Полилог", реализацией занимается сообщество выпускников "Мастерской новых медиа".

https://ria.ru/20250424/anokhin-2013294065.html

https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html

архангельск

москва

екатеринбург

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общество, архангельск, москва, екатеринбург