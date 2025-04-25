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"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:59 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html
"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы
"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы
"Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф", в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:59:00+03:00
2025-04-25T11:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
архангельск
москва
екатеринбург
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф", в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской. "Запустилась народная афиша картасобытий80.рф – карта мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней будут собраны значимые события страны: от парадов и концертов до лекций и исторических выставок", - говорится в сообщении. Благодаря карте мероприятий россияне смогут узнать о событиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку "предложить событие". "На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе – акция "Река Памяти" в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города", - отметили в "Мастерской новых медиа". Идея создания такой карты событий принадлежит участникам образовательной программы "Мастерская управления событиями", организованной "Мастерской новых медиа" и консалтинговой группой "Полилог", реализацией занимается сообщество выпускников "Мастерской новых медиа".
https://ria.ru/20250424/anokhin-2013294065.html
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архангельск
москва
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общество, архангельск, москва, екатеринбург
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Архангельск, Москва, Екатеринбург
"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы

"Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф" к 80-летию Победы

© Фото : Мастерская новых медиаПроект "Урал: Родины щит и меч", приуроченный к юбилею Великой Победы в Екатеринбурге
Проект Урал: Родины щит и меч, приуроченный к юбилею Великой Победы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Мастерская новых медиа
Проект "Урал: Родины щит и меч", приуроченный к юбилею Великой Победы в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф", в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской.
"Запустилась народная афиша картасобытий80.рф – карта мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней будут собраны значимые события страны: от парадов и концертов до лекций и исторических выставок", - говорится в сообщении.
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Благодаря карте мероприятий россияне смогут узнать о событиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку "предложить событие".
"На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе – акция "Река Памяти" в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города", - отметили в "Мастерской новых медиа".
Идея создания такой карты событий принадлежит участникам образовательной программы "Мастерская управления событиями", организованной "Мастерской новых медиа" и консалтинговой группой "Полилог", реализацией занимается сообщество выпускников "Мастерской новых медиа".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАрхангельскМоскваЕкатеринбург
 
 
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