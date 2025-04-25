"Мастерская новых медиа" запустила карту событий к 80-летию Победы
"Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф" к 80-летию Победы
© Фото : Мастерская новых медиаПроект "Урал: Родины щит и меч", приуроченный к юбилею Великой Победы в Екатеринбурге
Проект "Урал: Родины щит и меч", приуроченный к юбилею Великой Победы в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" запустила афишу "картасобытий80.рф", в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской.
"Запустилась народная афиша картасобытий80.рф – карта мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней будут собраны значимые события страны: от парадов и концертов до лекций и исторических выставок", - говорится в сообщении.
Благодаря карте мероприятий россияне смогут узнать о событиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку "предложить событие".
"На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе – акция "Река Памяти" в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города", - отметили в "Мастерской новых медиа".
Идея создания такой карты событий принадлежит участникам образовательной программы "Мастерская управления событиями", организованной "Мастерской новых медиа" и консалтинговой группой "Полилог", реализацией занимается сообщество выпускников "Мастерской новых медиа".
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