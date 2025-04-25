https://ria.ru/20250425/pobeda-2013317111.html

В 80-летнюю годовщину Победы в Приморье откроется выставка трофеев

В 80-летнюю годовщину Победы в Приморье откроется выставка трофеев - РИА Новости, 25.04.2025

В 80-летнюю годовщину Победы в Приморье откроется выставка трофеев

Выставка трофейной военной техники производства США, Турции, Швеции, Великобритании и Украины из зоны СВО откроется во Владивостоке в преддверии 80-летия Победы РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T07:15:00+03:00

2025-04-25T07:15:00+03:00

2025-04-25T07:21:00+03:00

владивосток

сша

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Выставка трофейной военной техники производства США, Турции, Швеции, Великобритании и Украины из зоны СВО откроется во Владивостоке в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает правительство Приморья. "Сегодня ночью боевые машины прибыли на центральную площадь столицы Приморья… Выставка во Владивостоке включит восемь единиц трофейной техники, доставленной из зоны специальной военной операции. Четыре машины от 5-й Краснознаменной гвардейской ордена Жукова общевойсковой армии прибыли из Ростовской области. Ещё четыре единицы – от 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, её доставят из Белгородской области", - говорится в сообщении. Три экземпляра бронетехники, переданные 5-й армией, будут выставлены в Уссурийске. Во Владивостоке будут представлены американские бронетранспортеры М113 и International MaxxPro, британский бронеавтомобиль Mastiff, турецкий "Кирпи", шведская БМП Pbv 302, а также украинские боевые машины "Козак" и "Козак-5", принятые на вооружение в последние годы. По данным властей, цель мероприятия – показать подлинные образцы трофейной техники, захваченные российскими бойцами на передовой. Увидеть трофейное вооружение можно будет на параде "Правнуки Победы", который пройдет 4 мая на центральной площади, на параде Победы 9 мая, а также в другие дни. Экспозиция будет работать в открытом формате ежедневно, вход свободный.

https://ria.ru/20250123/habarovsk-1995123200.html

владивосток

сша

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владивосток, сша, 80-летие победы в великой отечественной войне