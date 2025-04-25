https://ria.ru/20250425/ovchinskiy-2013293941.html

Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации

Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации - РИА Новости, 25.04.2025

Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации

Более двух тысяч молодых деревьев было высажено в Западном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил министр правительства РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:55:00+03:00

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2025-04-25T11:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более двух тысяч молодых деревьев было высажено в Западном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала реализации программы реновации город возвел в Западном административном округе 43 новостройки, которые расположены в девяти районах. На придомовой территории высадили свыше двух тысяч деревьев", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Министр уточнил, что районе Проспект Вернадского было посажено более 700 деревьев, в Филях-Давыдкове – более 600, в Можайском районе – свыше 300 молодых деревьев.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в новые дома в рамках реновации.

https://ria.ru/20250423/ovchinskiy-2012916300.html

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