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Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации - РИА Новости, 25.04.2025
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11:55 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ovchinskiy-2013293941.html
Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации
Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации - РИА Новости, 25.04.2025
Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации
Более двух тысяч молодых деревьев было высажено в Западном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил министр правительства РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:55:00+03:00
2025-04-25T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более двух тысяч молодых деревьев было высажено в Западном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала реализации программы реновации город возвел в Западном административном округе 43 новостройки, которые расположены в девяти районах. На придомовой территории высадили свыше двух тысяч деревьев", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Министр уточнил, что районе Проспект Вернадского было посажено более 700 деревьев, в Филях-Давыдкове – более 600, в Можайском районе – свыше 300 молодых деревьев.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в новые дома в рамках реновации.
https://ria.ru/20250423/ovchinskiy-2012916300.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации

Овчинский: на западе Москвы в ходе реновации высадили более 2 тысяч деревьев

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более двух тысяч молодых деревьев было высажено в Западном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"С начала реализации программы реновации город возвел в Западном административном округе 43 новостройки, которые расположены в девяти районах. На придомовой территории высадили свыше двух тысяч деревьев", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что районе Проспект Вернадского было посажено более 700 деревьев, в Филях-Давыдкове – более 600, в Можайском районе – свыше 300 молодых деревьев.

Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в новые дома в рамках реновации.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии
23 апреля, 11:52
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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