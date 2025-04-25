Овчинский: свыше двух тысяч деревьев высадили в ЗАО в ходе реновации
Овчинский: на западе Москвы в ходе реновации высадили более 2 тысяч деревьев
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более двух тысяч молодых деревьев было высажено в Западном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"С начала реализации программы реновации город возвел в Западном административном округе 43 новостройки, которые расположены в девяти районах. На придомовой территории высадили свыше двух тысяч деревьев", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что районе Проспект Вернадского было посажено более 700 деревьев, в Филях-Давыдкове – более 600, в Можайском районе – свыше 300 молодых деревьев.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в новые дома в рамках реновации.
"С начала реализации программы реновации город возвел в Западном административном округе 43 новостройки, которые расположены в девяти районах. На придомовой территории высадили свыше двух тысяч деревьев", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что районе Проспект Вернадского было посажено более 700 деревьев, в Филях-Давыдкове – более 600, в Можайском районе – свыше 300 молодых деревьев.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в новые дома в рамках реновации.
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