"Это было большой ошибкой". Трамп рискует лишиться верного союзника
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Глава Пентагона Пит Хегсет снова под угрозой отставки. Не успел утихнуть скандал из-за утечек информации об ударах американских ВВС по хуситам в Йемене, как разгорается еще один. О проблемах, с которыми столкнулся министр обороны США, — в материале РИА Новости.
По секрету всему свету
Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где Белый дом обсуждал удары по движению "Ансар Алла". В паблике под названием "Хуситы ПК малая группа", по словам Голдберга, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Позднее они признали, что действительно участвовали в этом чате, но не обменивались никакими секретными данными.
© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
Голдберг же опубликовал скриншоты переписки, где министр обороны сообщает о самолетах, которые готовятся к боевым вылетам, и их целях.
А уже на этой неделе New York Times со ссылкой на четыре неназванных источника уточнила: примерно то же самое Хегсет отправлял в еще один чат в том же мессенджере. В этой группе, помимо главы Пентагона, записаны жена министра и продюсер Fox News Дженнифер Хегсет, а также его брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Оба работают в Пентагоне, но, отмечает издание, непонятно, зачем им знать об ударах по Йемену. Помимо них, по данным NYT, в чате было еще с десяток человек, причем паблик создан самим Хегсетом еще до его назначения и называется "Defense | Team Huddle".
Таким образом скандал получил второе дыхание. В Politico пишут: в военном ведомстве царит хаос. Советники Хегсета соперничают между собой и не работают как единая команда. Сам министр заподозрил своих подчиненных в причастности к утечкам — дескать, подставили его, надеясь насолить конкурентам.
Все это способно привести к отставке Хегсета прямо сейчас.
Большие планы
В свое время это назначение было одной из наиболее громких новостей. Кандидатура журналиста с довольно скромным военным — хотя и вполне боевым — опытом и без значимых административных должностей в послужном списке многими воспринималась скептически. Дошло до обвинений в алкоголизме — припомнили случай из 2013-го, когда Хегсет допился до потери сознания в туалете бара в Миннесоте. Однако он стал министром.
© AP Photo / Ben CurtisГлава Пентагона Пит Хегсет с супругой Дженнифер
© AP Photo / Ben Curtis
Глава Пентагона Пит Хегсет с супругой Дженнифер
Трамп на протяжении всей кампании грозился расчистить авгиевы конюшни в Пентагоне и вот доверил это именно Хегсету.
Фронт работ определился еще за пару месяцев до инаугурации. В ноябре опубликовали результаты очередного аудита военного ведомства — провальные седьмой раз подряд. Министерство, активы которого оцениваются в 4,1 триллиона долларов, не смогло должны образом отчитаться о 2,5 триллиона, объявил конгрессмен Ральф Норман.
По данным издания Breaking Defense, из 28 подведомственных организаций и служб лишь девять получили немодифицированное заключение — то есть не вызвали нареканий.
Трамп ждал от Хегсета сокращений — и расходов, и сотрудников. Собирались урезать бюджет на восемь процентов в год, а из почти 900 тысяч гражданских сотрудников оборонного ведомства уволить около 60 тысяч. Причем прежде всего тех, кто связан с политикой разнообразия и инклюзивности, которую активно поддерживала администрация Байдена.
Отставки и реформы
Сокращения коснулись и генералитета. В отставку отправили председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна — первого афроамериканца на этой должности. Хотя именно Трамп назначил его на этот пост.
© AP Photo / Kevin DietschГенерал ВВС США Чарльз Браун — младший
© AP Photo / Kevin Dietsch
Генерал ВВС США Чарльз Браун — младший
Та же судьба постигла адмирала Лизу Франкетти — первую женщину во глава ВМС США. И еще четырех генералов и адмиралов.
Этим громкие увольнения не ограничились.
Скандальным примером неповиновения новой администрации стало письмо Сьюзен Мейерс — командира американской базы Питуффик в Гренландии. Именно туда в конце марта приезжал вице-президент Джей Ди Вэнс. Там он выступил с критикой в адрес союзника по НАТО — Дании. По его словам, Копенгаген "проделал плохую работу" и недостаточно вкладывался в обеспечение безопасности острова.
Вместе со 150 американскими военными на этой базе служат и датчане. Мейерс после визита Вэнса обратилась к подчиненным.
"Я не претендую на понимание нынешней политики, но я знаю, что опасения администрации США, которые вице-президент Джей Ди Вэнс высказал в пятницу, не отражают ситуацию на космической базе Питуффик, — приводит выдержки из послания американский портал Military.com. — Я обещаю, что, пока мне посчастливится возглавлять эту базу, наши флаги будут гордо развеваться — вместе".
Вскоре ее уволили — "в связи с потерей уверенности в способности руководить".
"От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается беспристрастности при исполнении должностных обязанностей", — отметили в Космических силах США, в ведении которых находится база Питуффик.
© AP Photo / Jim WatsonВице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии
© AP Photo / Jim Watson
Вице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии
С той же формулировкой отстранили от дел еще одну женщину — постоянного представителя в военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чатфилд.
Что касается сокращения расходов, то тут все оказалось не так просто.
Оптимизацию военного бюджета, судя по всему, придется отложить. Хегсет действительно потребовал урезать траты на восемь процентов в год, но лишь за счет неприоритетных областей. А вот особо важные 17 позиций — от защиты южных рубежей до противоракетной обороны и строительства флота — получили карт-бланш. Результат: бюджет впервые перевалит за триллион долларов.
И частичный вывод контингентов из Европы не поможет. "Время, когда Соединенные Штаты <...> были единственным гарантом европейской безопасности, прошло", — сказал во вторник Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле. Действительно, озвучены планы вернуть домой десять тысяч американских военных — в первую очередь из Прибалтики и Польши.
Однако теперь отставка грозит самому Хегсету. Это стало бы важной победой для демократов и других оппонентов Дональда Трампа, которые до сих пор не могут оправиться от поражения на выборах.
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