https://ria.ru/20250425/otstavka-2013172527.html

"Это было большой ошибкой". Трамп рискует лишиться верного союзника

"Это было большой ошибкой". Трамп рискует лишиться верного союзника - РИА Новости, 25.04.2025

"Это было большой ошибкой". Трамп рискует лишиться верного союзника

Глава Пентагона Пит Хегсет снова под угрозой отставки. Не успел утихнуть скандал из-за утечек информации об ударах американских ВВС по хуситам в Йемене, как... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:00:00+03:00

2025-04-25T08:00:00+03:00

2025-04-25T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Глава Пентагона Пит Хегсет снова под угрозой отставки. Не успел утихнуть скандал из-за утечек информации об ударах американских ВВС по хуситам в Йемене, как разгорается еще один. О проблемах, с которыми столкнулся министр обороны США, — в материале РИА Новости.По секрету всему светуГлавный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где Белый дом обсуждал удары по движению "Ансар Алла". В паблике под названием "Хуситы ПК малая группа", по словам Голдберга, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Позднее они признали, что действительно участвовали в этом чате, но не обменивались никакими секретными данными.Голдберг же опубликовал скриншоты переписки, где министр обороны сообщает о самолетах, которые готовятся к боевым вылетам, и их целях.А уже на этой неделе New York Times со ссылкой на четыре неназванных источника уточнила: примерно то же самое Хегсет отправлял в еще один чат в том же мессенджере. В этой группе, помимо главы Пентагона, записаны жена министра и продюсер Fox News Дженнифер Хегсет, а также его брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Оба работают в Пентагоне, но, отмечает издание, непонятно, зачем им знать об ударах по Йемену. Помимо них, по данным NYT, в чате было еще с десяток человек, причем паблик создан самим Хегсетом еще до его назначения и называется "Defense | Team Huddle".Таким образом скандал получил второе дыхание. В Politico пишут: в военном ведомстве царит хаос. Советники Хегсета соперничают между собой и не работают как единая команда. Сам министр заподозрил своих подчиненных в причастности к утечкам — дескать, подставили его, надеясь насолить конкурентам.Все это способно привести к отставке Хегсета прямо сейчас.Большие планыВ свое время это назначение было одной из наиболее громких новостей. Кандидатура журналиста с довольно скромным военным — хотя и вполне боевым — опытом и без значимых административных должностей в послужном списке многими воспринималась скептически. Дошло до обвинений в алкоголизме — припомнили случай из 2013-го, когда Хегсет допился до потери сознания в туалете бара в Миннесоте. Однако он стал министром.Трамп на протяжении всей кампании грозился расчистить авгиевы конюшни в Пентагоне и вот доверил это именно Хегсету.Фронт работ определился еще за пару месяцев до инаугурации. В ноябре опубликовали результаты очередного аудита военного ведомства — провальные седьмой раз подряд. Министерство, активы которого оцениваются в 4,1 триллиона долларов, не смогло должны образом отчитаться о 2,5 триллиона, объявил конгрессмен Ральф Норман.По данным издания Breaking Defense, из 28 подведомственных организаций и служб лишь девять получили немодифицированное заключение — то есть не вызвали нареканий.Трамп ждал от Хегсета сокращений — и расходов, и сотрудников. Собирались урезать бюджет на восемь процентов в год, а из почти 900 тысяч гражданских сотрудников оборонного ведомства уволить около 60 тысяч. Причем прежде всего тех, кто связан с политикой разнообразия и инклюзивности, которую активно поддерживала администрация Байдена.Отставки и реформыСокращения коснулись и генералитета. В отставку отправили председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна — первого афроамериканца на этой должности. Хотя именно Трамп назначил его на этот пост.Та же судьба постигла адмирала Лизу Франкетти — первую женщину во глава ВМС США. И еще четырех генералов и адмиралов.Этим громкие увольнения не ограничились.Скандальным примером неповиновения новой администрации стало письмо Сьюзен Мейерс — командира американской базы Питуффик в Гренландии. Именно туда в конце марта приезжал вице-президент Джей Ди Вэнс. Там он выступил с критикой в адрес союзника по НАТО — Дании. По его словам, Копенгаген "проделал плохую работу" и недостаточно вкладывался в обеспечение безопасности острова.Вместе со 150 американскими военными на этой базе служат и датчане. Мейерс после визита Вэнса обратилась к подчиненным."Я не претендую на понимание нынешней политики, но я знаю, что опасения администрации США, которые вице-президент Джей Ди Вэнс высказал в пятницу, не отражают ситуацию на космической базе Питуффик, — приводит выдержки из послания американский портал Military.com. — Я обещаю, что, пока мне посчастливится возглавлять эту базу, наши флаги будут гордо развеваться — вместе".Вскоре ее уволили — "в связи с потерей уверенности в способности руководить"."От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается беспристрастности при исполнении должностных обязанностей", — отметили в Космических силах США, в ведении которых находится база Питуффик.С той же формулировкой отстранили от дел еще одну женщину — постоянного представителя в военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чатфилд.Что касается сокращения расходов, то тут все оказалось не так просто.Оптимизацию военного бюджета, судя по всему, придется отложить. Хегсет действительно потребовал урезать траты на восемь процентов в год, но лишь за счет неприоритетных областей. А вот особо важные 17 позиций — от защиты южных рубежей до противоракетной обороны и строительства флота — получили карт-бланш. Результат: бюджет впервые перевалит за триллион долларов.И частичный вывод контингентов из Европы не поможет. "Время, когда Соединенные Штаты <...> были единственным гарантом европейской безопасности, прошло", — сказал во вторник Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле. Действительно, озвучены планы вернуть домой десять тысяч американских военных — в первую очередь из Прибалтики и Польши.Однако теперь отставка грозит самому Хегсету. Это стало бы важной победой для демократов и других оппонентов Дональда Трампа, которые до сих пор не могут оправиться от поражения на выборах.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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