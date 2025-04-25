https://ria.ru/20250425/novorossiya-2013221399.html

Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море

Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море - РИА Новости, 25.04.2025

Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море

Кючук-Кайнарджийский мир закрепил за Россией Крым и открыл выход к Черному морю. Усилиями Григория Потемкина степи Северного Причерноморья превратились в один из самых развитых регионов страны. А дипломатические победы Екатерины II заставили всех считаться с Российской Империей: "Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела".

2025-04-25T06:00:00+03:00

2025-04-25T06:00:00+03:00

2025-04-25T06:00:00+03:00

новороссия.русский фронтир

черное море

российская империя

екатерина ii

рудн

русское географическое общество

подкаст

история

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Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море Новороссия. Русский фронтир audio/mpeg

Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море Новороссия. Русский фронтир audio/mpeg

Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Сергей ТарановРедактор: Дарья Юрченко Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Артем Коротков

черное море

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, российская империя, екатерина ii, рудн, русское географическое общество, подкаст, история, аудио