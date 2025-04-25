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Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море - РИА Новости, 25.04.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
06:00 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/novorossiya-2013221399.html
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море - РИА Новости, 25.04.2025
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Кючук-Кайнарджийский мир закрепил за Россией Крым и открыл выход к Черному морю. Усилиями Григория Потемкина степи Северного Причерноморья превратились в один из самых развитых регионов страны. А дипломатические победы Екатерины II заставили всех считаться с Российской Империей: "Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела".
2025-04-25T06:00:00+03:00
2025-04-25T06:00:00+03:00
новороссия.русский фронтир
черное море
российская империя
екатерина ii
рудн
русское географическое общество
подкаст
история
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Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Новороссия. Русский фронтир
audio/mpeg
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Новороссия. Русский фронтир
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Сергей ТарановРедактор: Дарья Юрченко Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Артем Коротков
черное море
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черное море, российская империя, екатерина ii, рудн, русское географическое общество, подкаст, история, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Черное море, Российская империя, Екатерина II, РУДН, Русское географическое общество, Подкаст, история

Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море

Новороссия.Русский фронтир
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Вчера, 06:00
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Кючук-Кайнарджийский мир закрепил за Россией Крым и открыл выход к Черному морю. Усилиями Григория Потемкина степи Северного Причерноморья превратились в один из самых развитых регионов страны. А дипломатические победы Екатерины II заставили всех считаться с Российской Империей: "Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела".
Эксперты эпизода:
  • заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН Константин Курылев
  • научный сотрудник Государственного исторического музея Григорий Зубенко
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Сергей Таранов
Редактор: Дарья Юрченко
Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Артем Коротков
 
Новороссия.Русский фронтирЧерное мореРоссийская империяЕкатерина IIРУДНРусское географическое обществоПодкастистория
 
 
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