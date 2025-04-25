https://ria.ru/20250425/novorossiya-2013221399.html
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море - РИА Новости, 25.04.2025
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Кючук-Кайнарджийский мир закрепил за Россией Крым и открыл выход к Черному морю. Усилиями Григория Потемкина степи Северного Причерноморья превратились в один из самых развитых регионов страны. А дипломатические победы Екатерины II заставили всех считаться с Российской Империей: "Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела".
2025-04-25T06:00:00+03:00
2025-04-25T06:00:00+03:00
2025-04-25T06:00:00+03:00
новороссия.русский фронтир
черное море
российская империя
екатерина ii
рудн
русское географическое общество
подкаст
история
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Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Новороссия. Русский фронтир
audio/mpeg
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Новороссия. Русский фронтир
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Сергей ТарановРедактор: Дарья Юрченко Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Артем Коротков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, российская империя, екатерина ii, рудн, русское географическое общество, подкаст, история, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Черное море, Российская империя, Екатерина II, РУДН, Русское географическое общество, Подкаст, история
Рождение Новороссии. Триумф Екатерины II в борьбе за Черное море
Кючук-Кайнарджийский мир закрепил за Россией Крым и открыл выход к Черному морю. Усилиями Григория Потемкина степи Северного Причерноморья превратились в один из самых развитых регионов страны. А дипломатические победы Екатерины II заставили всех считаться с Российской Империей: "Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела".