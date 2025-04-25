https://ria.ru/20250425/nordost-2013310792.html

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу - РИА Новости, 25.04.2025

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, рассказали РИА Новости в силовых ведомствах. РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, рассказали РИА Новости в силовых ведомствах.Наказание отчислялось с ноября 2002 года."Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание", — уточнил представитель правоохранительных органов.Межиева приговорили в 2004 году к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в подрыве автомобиля у "Макдональдса" на улице Покрышкина в Москве, из-за чего погиб один человек и еще восемь получили ранения. Кроме того, он оказался пособником террористов, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла "Норд-Ост", в результате действий боевиков погибли 130 человек. Обвиняемый вину признал лишь частично.

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

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