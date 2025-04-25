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"Из-за Украины": в Германии действия Трампа вызвали панику - РИА Новости, 25.04.2025
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06:13 25.04.2025 (обновлено: 11:08 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/nato-2013314308.html
"Из-за Украины": в Германии действия Трампа вызвали панику
"Из-за Украины": в Германии действия Трампа вызвали панику - РИА Новости, 25.04.2025
"Из-за Украины": в Германии действия Трампа вызвали панику
Предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским может расколоть НАТО, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:13:00+03:00
2025-04-25T11:08:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским может расколоть НАТО, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США. Предстоящий саммит НАТО должен был быть посвящен расходам на оборону — теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины", — говорится в публикации.Сообщается, что из-за политики американского лидера по Украине ЕС оказался в тупике: с одной стороны — стремление продолжать оказывать поддержку Киеву, с другой — сохранить лояльность Вашингтону.По словам эксперта из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, именно Штаты были связующим звеном в украинском вопросе. Если в Вашингтоне примут решение выйти, государствам ЕС будет очень сложно продолжать сохранять единство, пояснил он."Трансатлантические отношения вступили в серьезный кризис. Европа ищет способ продолжить поддержку Украины, не теряя при этом полностью союз с Соединенными Штатами. Неясно, как это может быть реализовано", — резюмирует BZ.Газета The Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.На этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству AFP заявила, что ЕС никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
https://ria.ru/20250424/mask-2013178872.html
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в мире, украина, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
"Из-за Украины": в Германии действия Трампа вызвали панику

BZ: предложение Трампа по Крыму может расколоть НАТО

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским может расколоть НАТО, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«
"НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США. Предстоящий саммит НАТО должен был быть посвящен расходам на оборону — теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины", — говорится в публикации.
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Сообщается, что из-за политики американского лидера по Украине ЕС оказался в тупике: с одной стороны — стремление продолжать оказывать поддержку Киеву, с другой — сохранить лояльность Вашингтону.
По словам эксперта из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, именно Штаты были связующим звеном в украинском вопросе. Если в Вашингтоне примут решение выйти, государствам ЕС будет очень сложно продолжать сохранять единство, пояснил он.
"Трансатлантические отношения вступили в серьезный кризис. Европа ищет способ продолжить поддержку Украины, не теряя при этом полностью союз с Соединенными Штатами. Неясно, как это может быть реализовано", — резюмирует BZ.
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Газета The Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
На этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству AFP заявила, что ЕС никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
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