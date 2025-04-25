https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013470104.html

Банк России выступает против запрета рассрочек, заявила Набиуллина

Банк России выступает против запрета рассрочек, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.04.2025

Банк России выступает против запрета рассрочек, заявила Набиуллина

Банк России против запрета рассрочек, но людей нужно защищать от недобросовестных практик при их оформлении, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:01:00+03:00

2025-04-25T17:01:00+03:00

2025-04-25T17:07:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России против запрета рассрочек, но людей нужно защищать от недобросовестных практик при их оформлении, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Запрещать такие кредиты или такие рассрочки не нужно. Это все-таки снижает для людей доступность финансовых продуктов. Но полностью с вами согласна, здесь есть большие проблемы, и нужно людей защищать от навязывания, подталкивания к покупкам, других недобросовестных практик продаж независимо от того, где они происходят - на маркетплейсах или где-то еще", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Рассрочка - это по сути дела кредит, тот же долг, поэтому очень важно скорейшее принятие закона о рассрочке, которое сейчас обсуждается в Думе, которое повысит прозрачность этого рынка и установит правила по защите получателя этой рассрочки. В банковском секторе уже во многом эти вопросы отрегулированы. Нам нужно соответствующее регулирование для маркетплейсов обязательно составлять", - добавила она. Набиуллина уточнила, что ЦБ также предложил правительству включить в законопроект о платформенной экономике ряд норм, которые будут защищать человека от некачественного информирования, от непрозрачности, навязывания ненужных кредитов и других финансовых услуг на маркетплейсах. Госдума в конце марта приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Законопроектом предлагается установить максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) в 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ. Передача этих данных в БКИ позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, поясняли РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Это в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан, отмечали там.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002378171.html

https://ria.ru/20250115/gosduma-1993839793.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия